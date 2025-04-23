Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de nível superior. Os selecionados vão trabalhar na Secretaria de Assistência Social. O edital de abertura das inscrições foi publicado nesta quarta-feira (23) no Diário Oficial do município. Os salários variam de R$ 2.029 a R$ 4.272.
Quem tem nível superior pode se inscrever nos cargos de analista educacional (2), analista público em administração (1), assistente social (8) e psicólogo (5). Há ainda postos para assistente administrativo (1). Também haverá a formação de cadastro de reserva.
As inscrições poderão ser feitas das 8 horas do dia 29 de abril até as 17 horas do dia 5 de maio, no site da prefeitura.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. Será possível se inscrever para apenas um cargo.
CONFIRA OS CARGOS
- Analistas Educacionais
- Requisitos: ensino superior completo em Pedagogia, Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga horária: 40 horas.
- Salário: R$ 3.675,19, mais R$ 750 de auxílio-alimentação.
- Vagas: 2, mais cadastro de reserva.
- Atribuições: executar atividades de assessoramento pedagógico, propondo projetos na área de formação, capacitação e desenvolvimento de pessoas.
- Analista Público em Administração
- Requisitos: ensino superior completo em Administração. Registro Profissional no respectivo Conselho de Classe.
- Carga horária: 40 horas
- Salário: R$ 4.272,64, mais R$ 750 de auxílio-alimentação.
- Vagas: 1, mais cadastro de reserva.
- Atribuições: planejar, elaborar e acompanhar planos, programas, projetos e ações de interesse do governo municipal bem como subsidiar a gestão por meio de pareceres, informes técnicos e relatórios visando as ações que otimizem o desempenho da Prefeitura e o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do município.
- Assistente Público Administrativo
- Requisito: nível médio.
- Carga horária: 40 horas.
- Salário: R$ 2.029,84, mais R$ 750 de auxílio-alimentação.
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
- Atribuições: executar tarefas de suporte administrativo às diversas áreas da Administração Municipal.
- Assistente Social
- Requisitos: ensino superior completo em Serviço Social. Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga horária: 30 horas.
- Salário: R$ 3.204,48, mais R$ 700 de auxílio-alimentação.
- Vagas: 8, mais cadastro de reserva.
- Atribuições: elaborar, administrar, planejar, implementar, executar, monitorar e avaliar políticas públicas junto a órgãos da administração pública direta ou indireta, utilizando de métodos, processos e instrumentos com base em suas atribuições privativas e competências profissionais, atuando para atender famílias, indivíduos e comunidades nos planos, programas, projetos e serviços das políticas públicas municipais.
- Psicólogo
- Requisitos: ensino superior completo em Psicologia. Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga horária: 30 horas.
- Salário: R$ 3.243,71, mais R$ 700 de auxílio-alimentação.
- Vagas: 5, mais cadastro de reserva.
- Atribuições: planejar e executar atividades nas áreas de assistência social, clínica e educacional nas unidades do Município.