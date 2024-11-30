Prefeitura de Viana abre seleção para contratar professores temporários

Fachada da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado para contratar profissionais do magistério temporários. Os salários variam de R$ 2.616,17 a R$ 4.520,71, conforme a titulação do candidato. Os profissionais poderão assinar o contrato de 25 ou 44 horas semanais.

As oportunidades são para professores de educação infantil, séries iniciais e finais do ensino fundamental, além de pedagogos. Os interessados podem se inscrever até 11 de dezembro, no site do município . Será necessário fornecer informações completas conforme o formulário on-line e o Anexo III do edital

Será permitida realizar até duas inscrições, desde que assuma apenas um vínculo contratual. Durante o período de inscrição, será permitido corrigir erros no cadastro por meio do cancelamento e de uma nova inscrição.

A seleção contará com duas etapas. A primeira, totalmente eletrônica, inclui a inscrição e o envio dos documentos exigidos pelo edital, enquanto a segunda fase será presencial, destinada à escolha da vaga e à formalização do contrato de trabalho.

Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva que será acionado conforme a necessidade da rede municipal de ensino.

Confira as vagas