Prefeitura de Viana abre seleção para contratar professores temporários

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado para contratar profissionais do magistério temporários. Os salários variam de R$ 2.616,17 a R$ 4.520,71, conforme a titulação do candidato. Os profissionais poderão assinar o contrato de 25 ou 44 horas semanais.
As oportunidades são para professores de educação infantil, séries iniciais e finais do ensino fundamental, além de pedagogos. Os interessados podem se inscrever até 11 de dezembro, no site do município. Será necessário fornecer informações completas conforme o formulário on-line e o Anexo III do edital.
Será permitida realizar até duas inscrições, desde que assuma apenas um vínculo contratual. Durante o período de inscrição, será permitido corrigir erros no cadastro por meio do cancelamento e de uma nova inscrição.
A seleção contará com duas etapas. A primeira, totalmente eletrônica, inclui a inscrição e o envio dos documentos exigidos pelo edital, enquanto a segunda fase será presencial, destinada à escolha da vaga e à formalização do contrato de trabalho.
Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva que será acionado conforme a necessidade da rede municipal de ensino.
Confira as vagas
- Educação Infantil
- Educação Urbana e Campo
- Conhecimento Complementar
- Educação Especial
- Deficiência Visual
- Deficiência Auditiva
- Língua Portuguesa
- Língua Inglesa
- Matemática
- História
- Geografia
- Ciência
- Arte
- Educação Física
- Projeto Ginástica Rítmica
- Educação Musical Bandas Marciais
- Ensino Religioso
- Pedagogo