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Oportunidade

Prefeitura de Viana abre seleção para contratar professores temporários

Chances são para professores de educação infantil, séries iniciais e finais do ensino fundamental, e também há vagas para pedagogos. Inscrições seguem até 11 de dezembro

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 12:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 nov 2024 às 12:15
Fachada da Prefeitura de Viana
Fachada da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado para contratar profissionais do magistério temporários. Os salários variam de R$ 2.616,17 a R$ 4.520,71, conforme a titulação do candidato. Os profissionais poderão assinar o contrato de 25 ou 44 horas semanais.
As oportunidades são para professores de educação infantil, séries iniciais e finais do ensino fundamental, além de pedagogos. Os interessados podem se inscrever até 11 de dezembro, no site do município. Será necessário fornecer informações completas conforme o formulário on-line e o Anexo III do edital
Será permitida realizar até duas inscrições, desde que assuma apenas um vínculo contratual. Durante o período de inscrição, será permitido corrigir erros no cadastro por meio do cancelamento e de uma nova inscrição.
A seleção contará com duas etapas. A primeira, totalmente eletrônica, inclui a inscrição e o envio dos documentos exigidos pelo edital, enquanto a segunda fase será presencial, destinada à escolha da vaga e à formalização do contrato de trabalho.
Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva que será acionado conforme a necessidade da rede municipal de ensino.

Confira as vagas

  • Educação Infantil
  • Educação Urbana e Campo
  • Conhecimento Complementar
  • Educação Especial
  • Deficiência Visual
  • Deficiência Auditiva
  • Língua Portuguesa
  • Língua Inglesa
  • Matemática
  • História
  • Geografia
  • Ciência 
  • Arte
  • Educação Física
  • Projeto Ginástica Rítmica
  • Educação Musical Bandas Marciais
  • Ensino Religioso
  • Pedagogo

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