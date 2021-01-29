Prefeitura de Guarapari contrata atendente de consultório

Prefeitura de Guarapari abre seleção para atendente de consultório Crédito: Ricardo Medeiros

A oferta é de 15 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.045, para carga horária de 40 horas semanais. Os contratos serão temporários e terão a duração de 180 dias, podendo ser prorrogados por igual período.

De acordo com o edital da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), os profissionais selecionados vão exercer as atividades na Atenção em Saúde Básica/Bucal/ESF (Estratégia de Saúde da Família).

Os interessados precisam ter concluído o ensino fundamental e possuir o registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO/ES).

As inscrições poderão ser feitas nos dias 1º e 2 de fevereiro deste anos na sede da Semsa, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, Guarapari. O atendimento ocorre das 9h às 11h e de 13h às 17h.