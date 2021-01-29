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Prefeitura de Guarapari contrata atendente de consultório

Oferta é de 15 vagas e os candidatos precisam ter ensino fundamental completo. Inscrições poderão ser feita nos dias 1° e 2 de fevereiro

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 16:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jan 2021 às 16:16
Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari abre seleção para atendente de consultório Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de agente de atendimento em Saúde I, na função de atendente em consultório. Clique aqui para conferir o edital.
A oferta é de 15 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.045, para carga horária de 40 horas semanais. Os contratos serão temporários e terão a duração de 180 dias, podendo ser prorrogados por igual período.
De acordo com o edital da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), os profissionais selecionados vão exercer as atividades na Atenção em Saúde Básica/Bucal/ESF (Estratégia de Saúde da Família).
Os interessados precisam ter concluído o ensino fundamental e possuir o registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO/ES).
As inscrições poderão ser feitas nos dias 1º e 2 de fevereiro deste anos na sede da Semsa, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, Guarapari. O atendimento ocorre das 9h às 11h e de 13h às 17h.
A avaliação dos candidatos será feita por meio de prova de títulos.

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