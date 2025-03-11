Prefeitura de Cariacica divulga gabarito das provas de concurso

O concurso conta com vagas de nível médio, técnico e superior com salários de até R$ 7.800

As oportunidades são para diversas profissões, como técnico de enfermagem, educador social, analista em tecnologia da informação, cientista social, auditor interno, engenheiro civil, engenheiro químico, fonoaudiólogo, cirurgião dentista, médico e outras funções.

Os participantes tiveram 4 horas para realizar uma prova objetiva com 60 questões que língua portuguesa, raciocínio lógico, informática básica, legislação e conhecimentos específicos de cada área. O resultado preliminar da prova objetiva dos exames será divulgado no dia 1° de abril.