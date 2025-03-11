Prefeitura de Cariacica divulga gabarito das provas de concurso

Quem fez a prova do concurso público para o quadro geral da Prefeitura de Cariacica no último domingo (9) já pode conferir as respostas do exame. O Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), responsável pelos testes, divulgou os gabaritos das avaliações na segunda-feira (10).
Aqueles que discordarem de alguma resposta podem entrar com recurso até as 23h59 desta quarta-feira (12), pelo site do Idesg, seguindo as regras do edital.
A seleção conta com 452 vagas divididas em 328 cargos de nível médio e técnico e 124 para nível superior, além da formação de cadastro de reserva, com salários que variam de R$ 1.785 a R$ 7.800.
As oportunidades são para diversas profissões, como técnico de enfermagem, educador social, analista em tecnologia da informação, cientista social, auditor interno, engenheiro civil, engenheiro químico, fonoaudiólogo, cirurgião dentista, médico e outras funções.
Os participantes tiveram 4 horas para realizar uma prova objetiva com 60 questões que língua portuguesa, raciocínio lógico, informática básica, legislação e conhecimentos específicos de cada área. O resultado preliminar da prova objetiva dos exames será divulgado no dia 1° de abril.