Prefeitura de Cariacica abre seleção para contratar temporários

Prefeitura de Cariacica contrata temporários para atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino Crédito: Vitor Jubini

Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais na área da Educação . As chances são para os cargos de auxiliar administrativo, agente administrativo, assistente de CMEI e cuidador escolar. A remuneração é de R$ 1,1 mil, para carga horária de 40 horas semanais.

Os selecionados farão parte do cadastro de reserva e serão convocados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Rede Municipal de Ensino. Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

As inscrições poderão ser feitas no período de 14 a 20 de junho de 2021, no site da prefeitura

Para concorrer ao cargo de auxiliar administrativo, é necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.100. Já a exigência para ocupar os cargos de agente administrativo, cuidador escolar e assistente de CMEI é ter o ensino médio. Os contratados terão remuneração de R$ 1.102,06.