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Educação

Prefeitura de Cariacica abre seleção para contratar temporários

Oportunidades são destinadas a profissionais que tenham nível fundamental ou médio; remuneração é de R$ 1,1 mil. Inscrições poderão ser feitas de 14 a 20 de junho

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 11:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jun 2021 às 11:15
Câmaras e prefeituras
Prefeitura de Cariacica contrata temporários para atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino Crédito: Vitor Jubini
A Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais na área da Educação. As chances são para os cargos de auxiliar administrativo, agente administrativo, assistente de CMEI e cuidador escolar. A remuneração é de R$ 1,1 mil, para carga horária de 40 horas semanais.
Os selecionados farão parte do cadastro de reserva e serão convocados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Rede Municipal de Ensino. Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
As inscrições poderão ser feitas no período de 14 a 20 de junho de 2021, no site da prefeitura.
Para concorrer ao cargo de auxiliar administrativo, é necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.100. Já a exigência para ocupar os cargos de agente administrativo, cuidador escolar e assistente de CMEI é ter o ensino médio. Os contratados terão remuneração de R$ 1.102,06.
O processo seletivo será realizado em duas etapas: avaliação de títulos de caráter classificatório e análise de documentação de caráter eliminatório. A seleção terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme interesse do município.

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