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Vários níveis de escolaridade

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim prepara concurso com 400 vagas

Além dos postos iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Novos servidores terão salários que variam de R$ 1.241,16 a R$ 11.894,45
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2022 às 11:41

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 11:41

Sede da prefeitura, o Palácio Bernardino Monteiro está no guia “Vem pra Cachoeiro!”
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai contratar novos servidores em breve Crédito: Governo do ES
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no sul do Espírito Santo, vai abrir concursos-publicos"="">concursos-publicos">concurso público com mais de 400 vagas em breve. As oportunidades serão destinadas a cargos de todos os níveis de escolaridade. Além dos postos iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os novos servidores terão salários que variam de R$ 1.241,16 a R$ 11.894,45.
A empresa que vai organizar o certame já está definida. O contrato entre o município e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (Cebraspe) foi assinado na última semana.
Ainda não há informações sobre os cargos e a distribuição das vagas que serão oferecidas no certame. As datas para publicação do edital e aplicação das provas ainda serão definidas pela organização do processo seletivo.
De acordo com a prefeitura, o último concurso para cargos do quadro geral da Prefeitura de Cachoeiro foi realizado em 2007. O novo certame estava sendo preparado para 2020, mas precisou ser suspenso por conta da pandemia no novo coronavírus.
“É um concurso muito aguardado no nosso município. Tivemos de adiar há dois anos, mas, agora, estamos retomando esse projeto de governo, que gerará muitas vagas de trabalho no nosso município e fortalecerá os serviços municipais”, afirma Victor Coelho.
O Cebraspe é uma associação civil sem fins lucrativos, que figura entre as maiores instituições brasileiras especializadas na realização de concursos-publicos"="">concursos-publicos">concursos-publicos">concursos públicos. A contratação foi realizada com respaldo no inciso XIII, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações).

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