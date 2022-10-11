Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com 631 vagas

Prefeitura de Cachoeiro contrata profissionais da área da Educação Crédito: Governo do ES

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 631 vagas em cargos de vários níveis de escolaridade. Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Educação (Seme) do município.

As oportunidades foram distribuídas pelos editais nº 03, 04 e 05/2022. A remuneração varia de R$ 1.212 a R$ 4.100, com carga horária de 25 a 40 horas semanais a serem cumpridas.

A prefeitura já havia lançado os editais anteriormente, com inscrições abertas no dia 29 de setembro. Entretanto, o prazo precisou ser suspenso pouco tempo depois, para realização de ajustes técnicos no sistema de cadastro de informações dos candidatos. A prefeitura informou que quem já havia efetivado sua participação no processo seletivo deverá realizar nova inscrição, uma vez que as já recebidas, anteriormente, foram canceladas.

Os candidatos serão avaliados em análise de certificado de pós-graduação lato e stricto sensu, experiência profissional e curso de formação. A classificação preliminar será divulgada no dia 20 de outubro.

CONFIRA AS VAGAS

Edital nº 03/2022

Professor nas áreas de: Educação Básica (8)

Educação Básica-Recursos Multifuncionais (1)

Educação Básica-Deficiência Auditiva (1)

Educação Básica-Deficiência Visual (1)

Artes (1)

Educação Física (1)

Ensino Religioso (1)

Inglês (1)

Educação Básica (3)

Edital nº 04/2022

Professor nas áreas de:

Educação Básica (109)

Educação Básica-Sala regular (109)

Educação Básica-Sala de Recursos Multifuncionais (12)

Educação Básica-Deficiência Auditiva (5)

Educação Básica-Deficiência Visual (5)

Artes (19)

Ciências (8)

Educação Física (37)

Ensino Religioso (11)

Geografia (7)

História (7)

Inglês (2)

Língua Portuguesa (7)

Matemática (5)

Educação Básica (34)

Edital nº 05/2022

Auxiliar de Serviços Gerais (6)

Eletricista (3)

Auxiliar de Obras e Serviços Públicos (5)

Artífice de Obras e Serviços Públicos (8)

Auxiliar Administrativo (52)

Motorista (12)

Auxiliar de Educação (47)

Agente de Apoio Educacional (44)

Agente Administrativo (3)

Cuidador (37)

Técnico em Informática (4)

Contador (2)

Nutricionista (11)

Psicólogo (1)

Bibliotecário (1)