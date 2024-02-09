Prefeitura da Serra dá novo prazo para pedir devolução de taxa de concurso cancelado

Prefeitura da Serra anulou concurso após três anos Crédito: Divulgação

Os candidatos que se inscreveram no concurso público de 2020 da Prefeitura da Serra que perderam o primeiro prazo ou preencheram os dados de forma incorreta terão novo prazo para fazer a solicitação da devolução da taxa de participação.

O município informou que já devolveu o valor a 90% dos inscritos. No próximo dia 22 de março, será aberta a segunda etapa de solicitações de ressarcimento.

A solicitação deve ser feita no site da prefeitura e deverá conter os seguintes dados: CPF e conta corrente regular e ativa, que esteja vinculada a qualquer instituição bancária e de titularidade do candidato.

A prefeitura informou que os candidatos que formalizaram o pedido anteriormente, cujo crédito do valor da taxa de inscrição não foi efetivado, devem entrar no site e corrigir os dados, já que essas pessoas não receberam por inconsistências de informações, como, por exemplo: conta poupança ao invés de conta corrente, CPF não confere com o titular da conta, dentre outros motivos.

Ainda de acordo com o Poder Executivo municipal, a cada 30 dias, contados da data de abertura das solicitações, será gerado lote com os dados cadastrados no sistema pelos candidatos, com imediata formalização do processo administrativo para que seja feito o pagamento.

O prazo para efetivação do pagamento, segundo a prefeita, é de até 60 dias, após o fechamento do lote.

O candidato que tiver dúvidas acerca do procedimento de devolução poderá encaminhar e-mail para [email protected] ou mensagem via WhatsApp nº (27) 98182-0040. O atendimento ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 10 às 16 horas.

Sobre o concurso

O concurso da Prefeitura da Serra foi lançado em 2020, mas um pouco antes das provas objetivas foi suspenso por conta da pandemia. Em 2021, o Ministério Público do Estado fez uma série de questionamentos sobre a contratação do Instituto AOPC. A decisão de anular o concurso e a contratação da empresa responsável foi tomada em agosto de 2023.