Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais de nível superior. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva para os cargos de nutricionista e professor de Educação Física. A remuneração é de R$ 2.964,07, mais auxílio alimentação de R$ 350.
Os selecionados vão assinar contrato de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, e trabalhar na Secretaria de Saúde do município. A carga horária é de 30 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 12 horas do dia 28 de julho de 2021, no site da prefeitura.
O processo de seleção para os candidatos será realizado em apenas uma etapa, a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.