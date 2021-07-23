Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior

Os selecionados vão assinar contrato de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, e trabalhar na Secretaria de Saúde do município. A carga horária é de 30 horas semanais.

O processo de seleção para os candidatos será realizado em apenas uma etapa, a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.