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Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior

Oportunidades são para os cargos de nutricionista e professor de Educação Física; inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jul 2021 às 16:28
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Seleção vai contratar profissionais para atuar na Secretaria de Saúde da Serra Crédito: Divulgação
Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais de nível superior. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva para os cargos de nutricionista e professor de Educação Física. A remuneração é de R$ 2.964,07, mais auxílio alimentação de R$ 350.
Os selecionados vão assinar contrato de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, e trabalhar na Secretaria de Saúde do município. A carga horária é de 30 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 12 horas do dia 28 de julho de 2021, no site da prefeitura.
O processo de seleção para os candidatos será realizado em apenas uma etapa, a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

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