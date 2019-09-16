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Prefeitura da Serra contrata guarda-vidas para o verão

Candidatos precisam ter o ensino fundamental completo; inscrições seguem até quinta-feira (19)
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 set 2019 às 15:05

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 15:05

Guarda-vidas vão trabalhar nas praias do município durante o verão Crédito: Divulgação
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar 92 guarda-vidas. Os selecionados vão trabalhar nas praias dos município durante o verão. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
> Confira a lista do concursos abertos em todo o país
Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo. O salário base é de R$ 774,36, mais insalubridade de R$ 190,00 e complemento de R$ 175,64. A prefeitura também oferece auxílio alimentação de R$ 300,00. A carga horária é de 40 horas semanais em regime de escala de trabalho 12hx36h.
> Concurso da Prefeitura de Vila Velha é antecipado e terá mais vagas
As inscrições podem ser feitas até 19 de setembro de 2019, no Departamento de Segurança Patrimonial e Guarda Vida, que fica na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra, no prédio do Pró-Cidadão. O atendimento ocorre das 9 às 16 horas.
O processo seletivo será realizado em três etapas. Na primeira, haverá avaliação das inscrições. Na segunda etapa, os candidatos serão submetidos ao teste de aptidão física e na terceira ao curso de formação.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos   
 

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