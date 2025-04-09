Prefeitura da Serra abre seleção para professores temporários

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores. Os selecionados terão salários que variam de R$ 2.903,49 a R$ 4.503,96, além de um auxílio-alimentação de R$ 1.000 por mês. A carga horária é de 25 horas semanais.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a Secretaria de Educação do município.
As oportunidades são para as áreas de Educação Especial para Deficiência Visual e Auditiva, além de professor MaPB de Geografia, Língua Inglesa, Educação Artística e Ensino Religioso.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter licenciatura na área desejada e atender aos requisitos especificados no edital.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de abril, no site da Prefeitura da Serra.
A seleção será feita por meio de análise de títulos, conforme os critérios definidos no edital do processo seletivo.