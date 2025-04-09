Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura da Serra abre seleção para professores temporários
Processo seletivo

Prefeitura da Serra abre seleção para professores temporários

Selecionados terão salários que variam de R$ 2.903,49 a R$ 4.503,96, além de um auxílio alimentação de R$ 1.000 por mês. A carga horária é de 25 horas semanais

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 10:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 abr 2025 às 10:24
Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra vai contrar com novos profissionais temporários Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores. Os selecionados terão salários que variam de R$ 2.903,49 a R$ 4.503,96, além de um auxílio-alimentação de R$ 1.000 por mês. A carga horária é de 25 horas semanais.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a Secretaria de Educação do município.
As oportunidades são para as áreas de Educação Especial para Deficiência Visual e Auditiva, além de professor MaPB de Geografia, Língua Inglesa, Educação Artística e Ensino Religioso.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter licenciatura na área desejada e atender aos requisitos especificados no edital.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de abril, no site da Prefeitura da Serra
A seleção será feita por meio de análise de títulos, conforme os critérios definidos no edital do processo seletivo.

LEIA MAIS

Ufes, Tribunal e Prefeituras: ES tem 13 concursos e seleções abertos

PM, Conab e Tribunal: mais de 12 mil vagas em concursos e seleções

Concursos na área de segurança terão mais de 3.600 vagas no ES

Como começar a estudar para concurso público do zero

15 concursos públicos no ES para ficar de olho em 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Processo Seletivo Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?
Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados