Prefeitura da Serra abre seleção para médicos temporários

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos diaristas. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. A remuneração podem chegar a R$ 9 mil.
As inscrições podem ser feitas até 19 de setembro de 2019, no site da prefeitura.
As oportunidades são para: clínico geral para atuar no Programa de Saúde da Família (PSF); clínico geral para a saúde mental; clínico geral para atuar na ginecologia; clínico geral para atuar na pediatria; clínico geral para atuar na saúde mental; ginecologista/obstetra; pediatra; e psiquiatra.
O salário para carga horária de 20 horas semanais é de R$ 3.313,98 e para 30 horas semanais é de R$ 6.437,96. Os profissionais que forem trabalhar 40 horas por semana, terão remuneração de R$ 9.561,94. Além desses valores, o profissional também recebe auxílio alimentação no valor de R$ 300.