Prefeitura da Serra abre seleção para médicos temporários

O salário para carga horária de 20 horas semanais é de R$ 3.313,98 e para 30 horas semanais é de R$ 6.437,96. Os profissionais que forem trabalhar 40 horas por semana, terão remuneração de R$ 9.561,94. Além desses valores, o profissional também recebe auxílio alimentação no valor de R$ 300.