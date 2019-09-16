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Até dia 19

Prefeitura da Serra abre seleção para médicos temporários

Profissionais poderão trabalhar com carga horária de 20, 30 ou 40 horas semanais

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 18:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 set 2019 às 18:08
Oportunidades para médicos diaristas Crédito: ARQUIVO
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos diaristas. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. A remuneração podem chegar a R$ 9 mil.
As inscrições podem ser feitas até 19 de setembro de 2019, no site da prefeitura.
Concurso da Prefeitura de Vila Velha é antecipado e terá mais vagas
As oportunidades são para: clínico geral para atuar no Programa de Saúde da Família (PSF); clínico geral para a saúde mental; clínico geral para atuar na ginecologia; clínico geral para atuar na pediatria; clínico geral para atuar na saúde mental; ginecologista/obstetra; pediatra; e psiquiatra.
O salário para carga horária de 20 horas semanais é de R$ 3.313,98 e para 30 horas semanais é de R$ 6.437,96. Os profissionais que forem trabalhar 40 horas por semana, terão remuneração de R$ 9.561,94. Além desses valores, o profissional também recebe auxílio alimentação no valor de R$ 300.
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