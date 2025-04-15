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1.000 vagas

Polícia Federal define banca organizadora e edital deve sair em maio

Cronograma  preliminar prevê aplicação das provas em julho; postos são para os cargos de agente, escrivão, delegado, papiloscopista e perito criminal

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 15:11

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 abr 2025 às 15:11
Operação da Polícia Federal
Operação da Polícia Federal Crédito: Polícia Federal / Divulgação
Polícia Federal confirmou que o novo concurso público será organizado pelo Cebraspe. A dispensa de licitação foi publicada no Portal de Contratações Públicas do Governo Federal. O certame vai oferecer mil vagas para carreira policial. Os salários podem chegar a R$ 26,3 mil.
O próximo passo será a assinatura do contrato. O prazo para publicação do edital é 14 de agosto, conforme determinou a portaria que autoriza as contratações.
Além da organizadora, foi divulgado o cronograma preliminar do concurso, com previsão de publicação do edital em 20 de maio, com aplicação das provas em 27 de julho.
CRONOGRAMA
  • Assinatura do contrato: 5 de maio de 2025
  • Publicação do edital: 20 de maio de 2025
  • Provas objetivas e discursivas: 27 de julho de 2025
  • Exame de Aptidão Física: 14 de setembro de 2025
  • Perícia médica: 4 de outubro de 2025
  • Avaliação médica: 5 de outubro de 2025
  • Avaliação psicológica: 9 de novembro de 2025
  • Verificação da condição de candidato negro: 16 de novembro de 2025
  • Prova oral: 23 de novembro de 2025
  • Avaliação de títulos: 15 de dezembro de 2025
  • Resultado final da primeira etapa: 16 de dezembro de 2025
  • Curso de formação da primeira turma: 26 de janeiro a 8 de maio de 2026
  • Nomeação da primeira turma: 16 de junho
  • Curso de formação da segunda turma: 18 de maio a 28 de agosto de 2026
  • Nomeação da segunda turma: 22 de setembro de 2026
VAGAS
O concurso da corporação vai preencher mil vagas, que serão distribuídas entre cinco cargos:
  • Agente de polícia (630)
  • Escrivão de polícia (160)
  • Delegado de polícia (120)
  • Papiloscopista policial federal (21)
  • Perito criminal federal (69).
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já informou que haverá formação de cadastro de reserva com mil postos.
Os cargos exigem que os candidatos tenham nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria "B".
Para as funções de agente, escrivão e papiloscopista, serão aceitas graduações em qualquer área. Já para o cargo de delegado, será necessário ter diploma de bacharel em Direito.
No caso do perito criminal federal, será necessário ter formação superior nas seguintes áreas:
  • Contábil/Financeira
  • Engenharia Elétrica/Eletrônica
  • Informática Forense
  • Geologia Forense
  • Engenharia Civil
  • Engenharia Cartográfica
  • Medicina Legal
  • Física Forense
  • Engenharia de Minas
  • Genética Forense
  • Engenharia Ambiental
  • Antropologia Forense
  • Meio Ambiente
É bom lembrar que as áreas serão confirmadas no edital.
SALÁRIO
A remuneração para agente, escrivão ou papiloscopista será de R$ 14.164, enquanto que para delegado e perito de R$ 26.800. As carreiras terão reajuste a partir de maio de 2026, podendo chegar a R$ 14.710 e R$ 27.831, respectivamente.
Além do valor, os novos policiais receberão R$ 1.000 de auxílio-alimentação.
ETAPAS
A previsão é de que o concurso tenha as seguintes etapas:
  • Prova objetiva
  • Prova discursiva
  • Exame de aptidão física
  • Avaliação biopsicossocial (para candidatos com deficiência)
  • Avaliação médica
  • Avaliação psicológica
  • Heteroidentificação (para candidatos negros)
  • Prova oral
  • Avaliação de títulos
  • Curso de formação

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