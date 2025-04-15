Polícia Federal define banca organizadora e edital deve sair em maio

A Polícia Federal confirmou que o novo concurso público será organizado pelo Cebraspe. A dispensa de licitação foi publicada no Portal de Contratações Públicas do Governo Federal. O certame vai oferecer mil vagas para carreira policial. Os salários podem chegar a R$ 26,3 mil.
O próximo passo será a assinatura do contrato. O prazo para publicação do edital é 14 de agosto, conforme determinou a portaria que autoriza as contratações.
Além da organizadora, foi divulgado o cronograma preliminar do concurso, com previsão de publicação do edital em 20 de maio, com aplicação das provas em 27 de julho.
CRONOGRAMA
- Assinatura do contrato: 5 de maio de 2025
- Publicação do edital: 20 de maio de 2025
- Provas objetivas e discursivas: 27 de julho de 2025
- Exame de Aptidão Física: 14 de setembro de 2025
- Perícia médica: 4 de outubro de 2025
- Avaliação médica: 5 de outubro de 2025
- Avaliação psicológica: 9 de novembro de 2025
- Verificação da condição de candidato negro: 16 de novembro de 2025
- Prova oral: 23 de novembro de 2025
- Avaliação de títulos: 15 de dezembro de 2025
- Resultado final da primeira etapa: 16 de dezembro de 2025
- Curso de formação da primeira turma: 26 de janeiro a 8 de maio de 2026
- Nomeação da primeira turma: 16 de junho
- Curso de formação da segunda turma: 18 de maio a 28 de agosto de 2026
- Nomeação da segunda turma: 22 de setembro de 2026
VAGAS
O concurso da corporação vai preencher mil vagas, que serão distribuídas entre cinco cargos:
- Agente de polícia (630)
- Escrivão de polícia (160)
- Delegado de polícia (120)
- Papiloscopista policial federal (21)
- Perito criminal federal (69).
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já informou que haverá formação de cadastro de reserva com mil postos.
Os cargos exigem que os candidatos tenham nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria "B".
Para as funções de agente, escrivão e papiloscopista, serão aceitas graduações em qualquer área. Já para o cargo de delegado, será necessário ter diploma de bacharel em Direito.
No caso do perito criminal federal, será necessário ter formação superior nas seguintes áreas:
- Contábil/Financeira
- Engenharia Elétrica/Eletrônica
- Informática Forense
- Geologia Forense
- Engenharia Civil
- Engenharia Cartográfica
- Medicina Legal
- Física Forense
- Engenharia de Minas
- Genética Forense
- Engenharia Ambiental
- Antropologia Forense
- Meio Ambiente
É bom lembrar que as áreas serão confirmadas no edital.
SALÁRIO
A remuneração para agente, escrivão ou papiloscopista será de R$ 14.164, enquanto que para delegado e perito de R$ 26.800. As carreiras terão reajuste a partir de maio de 2026, podendo chegar a R$ 14.710 e R$ 27.831, respectivamente.
Além do valor, os novos policiais receberão R$ 1.000 de auxílio-alimentação.
ETAPAS
A previsão é de que o concurso tenha as seguintes etapas:
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Exame de aptidão física
- Avaliação biopsicossocial (para candidatos com deficiência)
- Avaliação médica
- Avaliação psicológica
- Heteroidentificação (para candidatos negros)
- Prova oral
- Avaliação de títulos
- Curso de formação