Polícia Federal define banca organizadora e edital deve sair em maio

Operação da Polícia Federal Crédito: Polícia Federal / Divulgação

Polícia Federal confirmou que o novo concurso público será organizado pelo Cebraspe. A dispensa de licitação foi publicada no Portal de Contratações Públicas do Governo Federal. O certame vai oferecer mil vagas para carreira policial. Os salários podem chegar a R$ 26,3 mil.

O próximo passo será a assinatura do contrato. O prazo para publicação do edital é 14 de agosto, conforme determinou a portaria que autoriza as contratações.

Além da organizadora, foi divulgado o cronograma preliminar do concurso, com previsão de publicação do edital em 20 de maio, com aplicação das provas em 27 de julho.

CRONOGRAMA

Assinatura do contrato: 5 de maio de 2025

Publicação do edital: 20 de maio de 2025

20 de maio de 2025 Provas objetivas e discursivas: 27 de julho de 2025

27 de julho de 2025 Exame de Aptidão Física : 14 de setembro de 2025

: 14 de setembro de 2025 Perícia médica: 4 de outubro de 2025

4 de outubro de 2025 Avaliação médica: 5 de outubro de 2025

5 de outubro de 2025 Avaliação psicológica: 9 de novembro de 2025

9 de novembro de 2025 Verificação da condição de candidato negro : 16 de novembro de 2025

: 16 de novembro de 2025 Prova oral: 23 de novembro de 2025

23 de novembro de 2025 Avaliação de títulos: 15 de dezembro de 2025

15 de dezembro de 2025 Resultado final da primeira etapa: 16 de dezembro de 2025

16 de dezembro de 2025 Curso de formação da primeira turma: 26 de janeiro a 8 de maio de 2026

26 de janeiro a 8 de maio de 2026 Nomeação da primeira turma: 16 de junho

16 de junho Curso de formação da segunda turma: 18 de maio a 28 de agosto de 2026

18 de maio a 28 de agosto de 2026 Nomeação da segunda turma: 22 de setembro de 2026

VAGAS

O concurso da corporação vai preencher mil vagas, que serão distribuídas entre cinco cargos:

Agente de polícia (630)

Escrivão de polícia (160)

Delegado de polícia (120)

Papiloscopista policial federal (21)

Perito criminal federal (69).

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já informou que haverá formação de cadastro de reserva com mil postos.

Os cargos exigem que os candidatos tenham nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria "B".

Para as funções de agente, escrivão e papiloscopista, serão aceitas graduações em qualquer área. Já para o cargo de delegado, será necessário ter diploma de bacharel em Direito.

No caso do perito criminal federal, será necessário ter formação superior nas seguintes áreas:

Contábil/Financeira

Engenharia Elétrica/Eletrônica

Informática Forense

Geologia Forense

Engenharia Civil

Engenharia Cartográfica

Medicina Legal

Física Forense

Engenharia de Minas

Genética Forense

Engenharia Ambiental

Antropologia Forense

Meio Ambiente

É bom lembrar que as áreas serão confirmadas no edital.

SALÁRIO

A remuneração para agente, escrivão ou papiloscopista será de R$ 14.164, enquanto que para delegado e perito de R$ 26.800. As carreiras terão reajuste a partir de maio de 2026, podendo chegar a R$ 14.710 e R$ 27.831, respectivamente.

Além do valor, os novos policiais receberão R$ 1.000 de auxílio-alimentação.

ETAPAS

A previsão é de que o concurso tenha as seguintes etapas: