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40 vagas

Polícia Civil do ES confirma organizadora de concurso público

Candidato precisa ter nível superior em Direito, além de três anos de prática forense ou três anos de atividade policial; subsídio da carreira é de R$ 10.058,56

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 10:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 mai 2022 às 10:35
Homens do Gaeco, da Polícia Civil e Militar participam de Operação Lobo de Wall Street no Sul do ES
Homens do Gaeco, da Polícia Civil e Militar participam de Operação Lobo de Wall Street no Sul do ES Crédito: MPES/Divulgação
Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) confirmou nesta quinta-feira (5) que o concurso público será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O próximo passo é a publicação do edital.
O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (5). O valor do contrato é de R$ 1.758.732.
O processo seletivo contará com 40 vagas para o cargo de delegado. Para participar, o candidato precisa ter nível superior em Direito, além de três anos de prática forense ou três anos de atividade policial. O subsídio da carreira é de R$ 10.058,56.
O último concurso da PC foi realizado em 2019, com 33 vagas. No entanto, a seleção foi anulada um ano depois por conta de denúncias de irregularidades por parte da banca.
Conforme o último edital, o concurso prevê provas objetiva e discursiva, Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicotécnico, prova oral, avaliação de títulos, comprovação mínima de prática forense ou atividade policial, sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional.

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