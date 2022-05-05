Polícia Civil do ES confirma organizadora de concurso público

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) confirmou nesta quinta-feira (5) que o concurso público será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O próximo passo é a publicação do edital.
O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (5). O valor do contrato é de R$ 1.758.732.
O processo seletivo contará com 40 vagas para o cargo de delegado. Para participar, o candidato precisa ter nível superior em Direito, além de três anos de prática forense ou três anos de atividade policial. O subsídio da carreira é de R$ 10.058,56.
O último concurso da PC foi realizado em 2019, com 33 vagas. No entanto, a seleção foi anulada um ano depois por conta de denúncias de irregularidades por parte da banca.
Conforme o último edital, o concurso prevê provas objetiva e discursiva, Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicotécnico, prova oral, avaliação de títulos, comprovação mínima de prática forense ou atividade policial, sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional.