Polícia Civil do ES confirma organizadora de concurso público

Homens do Gaeco, da Polícia Civil e Militar participam de Operação Lobo de Wall Street no Sul do ES Crédito: MPES/Divulgação

Polícia Civil do Espírito Santo ( PCES) confirmou nesta quinta-feira (5) que o concurso público será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O próximo passo é a publicação do edital.

O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (5). O valor do contrato é de R$ 1.758.732.

O processo seletivo contará com 40 vagas para o cargo de delegado. Para participar, o candidato precisa ter nível superior em Direito, além de três anos de prática forense ou três anos de atividade policial. O subsídio da carreira é de R$ 10.058,56.

O último concurso da PC foi realizado em 2019, com 33 vagas. No entanto, a seleção foi anulada um ano depois por conta de denúncias de irregularidades por parte da banca.