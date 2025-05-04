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180 editais

PF, Ifes e Fundão: mais de 22 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para policial, professor, médico, operador de máquina, agente ambiental, advogado, analista de tecnologia da informação, entre outras oportunidades
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 mai 2025 às 17:56

Publicado em 04 de Maio de 2025 às 17:56

Sede da Polícia Federal em Brasília
Sede da Polícia Federal em Brasília Crédito: PF/ Divulgação
Quem quer ingressar na carreira pública já pode separar os cadernos. Isso porque 180 editais de concursos públicos e processos seletivos já estão publicados, totalizando mais de 22 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar nos governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 35 mil no Tribunal de Justiça do Ceará, com prazo de inscrição aberto até 22 de maio.
Polícia Federal está com inscrições abertas para o concurso público com 192 vagas para área administrativa. São 100 oportunidades para agente administrativo e 92 para quem tem nível superior. Do total de postos, dois são para o Espírito Santo. O prazo vai até 21 de maio e os salários chegam a R$ 11 mil.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratar um professor substituto na área de Engenharia de Pesca no campus de Piúma. Os interessados podem se inscrever até 11 de maio. os ganhos chegam a R$ 5.949,07.
A Prefeitura de Fundão, município que fica na Região Metropolitana de Vitória, vai selecionar profissionais de todos os níveis de escolaridade para trabalhar com contrato temporário. A remuneração chega a R$ 4.710,46. As inscrições começam nesta segunda-feira (5) e seguem até 9 de maio.
A Empresa Brasileira de Petróleo e Gás Natural (Pré-Sal Petróleo) reabriu as inscrições do concurso público com 100 postos para cargos de nível superior. Os ganhos chegam a R$ 19.610. As inscrições seguem até 14 de maio.
O Exército lançou vários editais para novos concursos de admissão, como é o caso da Escola de Sargentos das Armas. Nesse caso, a oferta é de 1.125 postos para quem tem os níveis médio e técnico. O prazo segue até 18 de maio.

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