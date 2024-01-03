Petrobras amplia locais de prova de concurso com 6 mil vagas

A oferta é de 6.412 vagas, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva, no cargo de profissional de nível técnico júnior. A remuneração é de R$ 5,8 mil.

Confira a lista atualizada dos locais de prova:

Rio Branco/AC

Maceió/AL

Manaus/AM

Salvador/BA

Fortaleza/CE

Brasília/DF

Vitória/ES

Goiânia/GO

São Luís/MA

Belo Horizonte/MG

Betim/MG

Campo Grande/MS

Belém/PA

João Pessoa/PB

Ipojuca/PE

Recife/PE

Curitiba/PR

Araucária/PR

Duque de Caxias/RJ

Itaboraí/RJ

Macaé/RJ

Rio de Janeiro/RJ

Natal/RN

Porto Alegre/RS

Canoas/RS

Florianópolis/SC

Aracaju/SE

Campinas/SP

Cubatão/SP

Mauá/SP

Paulínia/SP

Santos/SP

São José dos Campos/SP

São Paulo/SP

Palmas/TO

De acordo com a estatal, os candidatos que já se inscreveram para o concurso também poderão alterar o local de prova para uma das cidades incluídas na nova listagem, até o término das inscrições, em 31 de janeiro.

A companhia informou ainda que o município selecionado para realizar a prova não está vinculado ao município da vaga à qual o candidato ou candidata está concorrendo.

A ampliação dos locais de exame tem como objetivo democratizar o acesso ao concurso de abrangência nacional, aumentando a possibilidade de que candidatos de diferentes regiões do Brasil possam se inscrever, conforme informou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

“Estamos atendendo uma demanda que chegou até nós pelos próprios candidatos, e consideramos um pedido legítimo. A Petrobras é uma empresa de todo o Brasil, então nada mais justo do que as provas serem realizadas em todas as capitais, de Norte a Sul. Com isso, ampliamos as chances dos brasileiros de diferentes regiões poderem disputar uma vaga e tornar realidade o sonho de ser um empregado da estatal”, ressaltou o executivo.

Navio-plataforma Anna Nery da Petrobras na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva

Para ajustar a inclusão das novas cidades entre as opções no momento da candidatura, a plataforma por onde as inscrições são realizadas precisará ficar fora do ar temporariamente. A Petrobras informou, por meio de nota, que o sistema estará suspenso para as adequações necessárias entre esta quarta-feira (3) e o próximo domingo (7).

As inscrições voltam a ser habilitadas normalmente na segunda-feira, dia 8 de janeiro, no site do Cebraspe , banca responsável pelo processo seletivo.

O concurso da Petrobras tem 20% de vagas reservadas para pessoas com deficiência, bem acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%. O processo seletivo também reservará 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei.

O concurso terá validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da estatal.

Confira as vagas