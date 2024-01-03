Petrobras amplia locais de prova de concurso com 6 mil vagas

A Petrobras vai ampliar de 19 para 35 as cidades onde as provas objetivas do concurso público serão aplicadas. Com isso, os exames serão realizados em todos os 27 estados do país. As inscrições para o certame foram suspensas nesta quarta-feira (3) e devem ser reabertas na próxima semana.
A oferta é de 6.412 vagas, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva, no cargo de profissional de nível técnico júnior. A remuneração é de R$ 5,8 mil.
Confira a lista atualizada dos locais de prova:
- Rio Branco/AC
- Maceió/AL
- Manaus/AM
- Salvador/BA
- Fortaleza/CE
- Brasília/DF
- Vitória/ES
- Goiânia/GO
- São Luís/MA
- Belo Horizonte/MG
- Betim/MG
- Campo Grande/MS
- Belém/PA
- João Pessoa/PB
- Ipojuca/PE
- Recife/PE
- Curitiba/PR
- Araucária/PR
- Duque de Caxias/RJ
- Itaboraí/RJ
- Macaé/RJ
- Rio de Janeiro/RJ
- Natal/RN
- Porto Alegre/RS
- Canoas/RS
- Florianópolis/SC
- Aracaju/SE
- Campinas/SP
- Cubatão/SP
- Mauá/SP
- Paulínia/SP
- Santos/SP
- São José dos Campos/SP
- São Paulo/SP
- Palmas/TO
De acordo com a estatal, os candidatos que já se inscreveram para o concurso também poderão alterar o local de prova para uma das cidades incluídas na nova listagem, até o término das inscrições, em 31 de janeiro.
A companhia informou ainda que o município selecionado para realizar a prova não está vinculado ao município da vaga à qual o candidato ou candidata está concorrendo.
A ampliação dos locais de exame tem como objetivo democratizar o acesso ao concurso de abrangência nacional, aumentando a possibilidade de que candidatos de diferentes regiões do Brasil possam se inscrever, conforme informou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.
“Estamos atendendo uma demanda que chegou até nós pelos próprios candidatos, e consideramos um pedido legítimo. A Petrobras é uma empresa de todo o Brasil, então nada mais justo do que as provas serem realizadas em todas as capitais, de Norte a Sul. Com isso, ampliamos as chances dos brasileiros de diferentes regiões poderem disputar uma vaga e tornar realidade o sonho de ser um empregado da estatal”, ressaltou o executivo.
Para ajustar a inclusão das novas cidades entre as opções no momento da candidatura, a plataforma por onde as inscrições são realizadas precisará ficar fora do ar temporariamente. A Petrobras informou, por meio de nota, que o sistema estará suspenso para as adequações necessárias entre esta quarta-feira (3) e o próximo domingo (7).
As inscrições voltam a ser habilitadas normalmente na segunda-feira, dia 8 de janeiro, no site do Cebraspe, banca responsável pelo processo seletivo.
O concurso da Petrobras tem 20% de vagas reservadas para pessoas com deficiência, bem acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%. O processo seletivo também reservará 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei.
O concurso terá validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da estatal.
Confira as vagas
- Enfermagem do Trabalho (84)
- Inspeção de Equipamentos e Instalações (252)
- Logística de Transportes - Controle (175)
- Manutenção - Caldeiraria (322)
- Manutenção - Elétrica (392)
- Manutenção - Instrumentação (406)
- Manutenção - Mecânica (546)
- Operação (1.778)
- Operação de Lastro (112)
- Projetos, Construção e Montagem - Edificações (77)
- Projetos, Construção e Montagem - Elétrica (77)
- Projetos, Construção e Montagem - Instrumentação (56)
- Projetos, Construção e Montagem - Mecânica (214)
- Química de Petróleo (581)
- Segurança do Trabalho (637)
- Suprimento de Bens e Serviços - Administração (707)