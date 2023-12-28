Petrobras abre inscrição para concurso público com 6.412 vagas

As inscrições para o concurso público da Petrobras começam às 10 horas desta quinta-feira (28) e seguem até as 18 horas de 31 de janeiro, no site do Cebraspe . A taxa de participação é de R$ 62,79. Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor.

A oferta é de 6.412 vagas para cargos de nível técnico. Deste total, 916 são para contratação imediata e 5.496 para formação de cadastro de reserva. O certame reserva 20% de vagas para pessoas com deficiência, bem acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%. Além disso, o processo seletivo também reservará 20% das vagas para negros.

A remuneração é de R$ 5.878,82. O interessado precisa ter formação na área que vai concorrer. Não há exigência de experiência profissional prévia.

Os postos estão distribuídos por regiões: Sudeste, Sul e Nordeste. Os selecionados serão lotados em um dos seguintes estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

Segundo a estatal, os olaboradores vão atuar nos novos projetos da companhia, como as sete novas unidades de exploração e produção previstas para ocorrer até 2026 e na revitalização de algumas refinarias.

Navio-plataforma Anna Nery da Petrobras na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva

O concurso contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão previstas para 24 de março nas cidades onde a Petrobras atua.

O prazo de validade do processo seletivo será de 18 meses, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Petrobras.

Confira os cargos