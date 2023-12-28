Petrobras abre inscrição para concurso público com 6.412 vagas

As inscrições para o concurso público da Petrobras começam às 10 horas desta quinta-feira (28) e seguem até as 18 horas de 31 de janeiro, no site do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 62,79. Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor.
A oferta é de 6.412 vagas para cargos de nível técnico. Deste total, 916 são para contratação imediata e 5.496 para formação de cadastro de reserva. O certame reserva 20% de vagas para pessoas com deficiência, bem acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%. Além disso, o processo seletivo também reservará 20% das vagas para negros.
A remuneração é de R$ 5.878,82. O interessado precisa ter formação na área que vai concorrer. Não há exigência de experiência profissional prévia.
Os postos estão distribuídos por regiões: Sudeste, Sul e Nordeste. Os selecionados serão lotados em um dos seguintes estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.
Segundo a estatal, os olaboradores vão atuar nos novos projetos da companhia, como as sete novas unidades de exploração e produção previstas para ocorrer até 2026 e na revitalização de algumas refinarias.
O concurso contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão previstas para 24 de março nas cidades onde a Petrobras atua.
O prazo de validade do processo seletivo será de 18 meses, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Petrobras.
Confira os cargos
- Enfermagem do Trabalho (84)
- Inspeção de Equipamentos e Instalações (252)
- Logística de Transportes - Controle (175)
- Manutenção - Caldeiraria (322)
- Manutenção - Elétrica (392)
- Manutenção - Instrumentação (406)
- Manutenção - Mecânica (546)
- Operação (1.778)
- Operação de Lastro (112)
- Projetos, Construção e Montagem - Edificações (77)
- Projetos, Construção e Montagem - Elétrica (77)
- Projetos, Construção e Montagem - Instrumentação (56)
- Projetos, Construção e Montagem - Mecânica (214)
- Química de Petróleo (581)
- Segurança do Trabalho (637)
- Suprimento de Bens e Serviços - Administração (707)