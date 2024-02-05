Oportunidades abertas em seleção para assistente administrativo no ES

O governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo público simplificado para a contratação de assistentes administrativos. Os profissionais atuarão em órgãos do Poder Executivo estadual como terceirizados e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS).

Prova será aplicada no dia 3 de março Crédito: Freepik

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, domínio do pacote Office, entre outros requisitos. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva , que será acionado de acordo com a necessidade.

As chances são para as seguintes cidades: Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Linhares, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Os aprovados serão contratados sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terão um salário de R$1.626,02, além de benefícios como vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida em grupo.

As inscrições podem ser feitas até 14 de fevereiro, no site da MGS . A taxa de participação é de R$ 59.