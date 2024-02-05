'Enem dos concursos' chega a 1,5 milhão de inscrições na semana final

SÃO PAULO - Pelo menos 1,5 milhão de pessoas se inscreveram para prestar o Concurso Nacional Unificado, que ficou conhecido como "Enem dos concursos". Esta é a última semana de inscrição.
O primeiro milhão foi atingido ainda na primeira semana de inscrições. São 6.640 vagas abertas em 21 órgãos públicos federais.
Metade dos 1,5 milhão de inscritos já efetuou o pagamento ou teve a isenção confirmada. A informação foi confirmada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
É possível se inscrever e pagar a taxa até sexta-feira (9). Não é mais possível solicitar a isenção. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90, enquanto para os cargos de nível médio, o valor é de R$ 60.
Sobre as provas
As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades.
A aplicação da prova será feita em dois turnos. Pela manhã, os candidatos de nível superior vão responder 20 questões objetivas de conhecimentos gerais e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. No nível médio, a prova será de 20 questões objetivas e uma redação.
Na parte da tarde, o cronograma aponta mais uma prova de 50 questões objetivas para o nível superior e de 40 para o nível médio.
A divulgação final dos resultados será no dia 30 de julho. Os aprovados serão convocados para posse no dia 5 de agosto.