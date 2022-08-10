Ministério Público do Trabalho abre inscrições para procurador

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai abrir concurso público para procurador. O certame é destinado a candidatos que tenham formação de nível superior em Direito e três anos de experiência jurídica. A remuneração inicial da carreira é de R$ 28.947,55.
A oferta é de cinco vagas imediatas, além daquelas que surgirem durante o prazo de validade. As oportunidades imediatas serão para Procuradorias regionais do Trabalho da 10ª Região (Brasília), da 15ª Região (Campinas/SP) e 21ª Região (Natal/RN), além das Procuradorias do Trabalho nos municípios de Ji Paraná (Rondônia) e Alta Floresta (Mato Grosso). Clique aqui para ler o edital.
As inscrições preliminares poderão ser feitas no período de 12 de agosto até as 23h59 de 12 de setembro, no site do MPT. A taxa de inscrição é de R$ 250.
O concurso contará com as seguintes etapas:
- Prova objetiva: 13 de novembro
- Prova discursiva: 5 de fevereiro de 2023
- Prova prática: 2 de abril de 2023
- Inscrição definitiva: 5 a 12 de maio de 2023
- Prova oral: 29 de maio a 2 de junho de 2023
- Avaliação de títulos: em junho de 2023.
As provas objetivas serão aplicadas nas cidades que sediam procuradorias regionais do trabalho e nos municípios de Boa Vista (RR), Macapá (AP), Palmas (TO) e Rio Branco (AC).