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Ministério Público do Trabalho abre inscrições para procurador

Remuneração inicial da carreira é de R$ 28.947,55; candidatos precisam ter formação em Direito e três anos de prática jurídica. Inscrições podem ser feitas até 12 de setembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 ago 2022 às 13:19

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 13:19

prova de concurso público
Provas do concurso para procurador serão aplicadas em novembro Crédito: Freepik
O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai abrir concurso público para procurador. O certame é destinado a candidatos que tenham formação de nível superior em Direito e três anos de experiência jurídica. A remuneração inicial da carreira é de R$ 28.947,55.
A oferta é de cinco vagas imediatas, além daquelas que surgirem durante o prazo de validade. As oportunidades imediatas serão para Procuradorias regionais do Trabalho da 10ª Região (Brasília), da 15ª Região (Campinas/SP) e 21ª Região (Natal/RN), além das Procuradorias do Trabalho nos municípios de Ji Paraná (Rondônia) e Alta Floresta (Mato Grosso). Clique aqui para ler o edital. 
As inscrições preliminares poderão ser feitas no período de 12 de agosto até as 23h59 de 12 de setembro, no site do MPT. A taxa de inscrição é de R$ 250.
O concurso contará com as seguintes etapas:
  • Prova objetiva: 13 de novembro
  • Prova discursiva: 5 de fevereiro de 2023
  • Prova prática: 2 de abril de 2023
  • Inscrição definitiva: 5 a 12 de maio de 2023
  • Prova oral: 29 de maio a 2 de junho de 2023
  • Avaliação de títulos: em junho de 2023.
As provas objetivas serão aplicadas nas cidades que sediam procuradorias regionais do trabalho e nos municípios de Boa Vista (RR), Macapá (AP), Palmas (TO) e Rio Branco (AC).

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