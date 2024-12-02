Ministério Público do ES prepara concurso para contratar novos servidores

Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai abrir concurso público para cargos efetivos de servidores do quadro administrativo. O certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A confirmação da banca foi publicada no Diário Oficial da instituição desta segunda-feira (2). O valor do contrato é de mais de R$ 1,8 milhão, com vigência de pelo prazo máximo de realização da seleção, cuja estimativa é de 18 meses.

O próximo passo será a publicação do edital. No documento, haverá informações como distribuição de vagas, cargos, salário, período de inscrição e etapas.

O concurso deve ter como base o Projeto de Lei 555/2023, aprovado no ano passado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB), que autorizou a criação de 778 novos cargos efetivos no MPES, distribuídas da seguinte maneira:

34 cargos de agente especializado (nível superior)

143 de agente técnico (nível superior)

601 de agente de apoio/função administrativa (nível médio).

As remunerações iniciais das carreiras variam entre R$ 2,4 mil a R$ 9,4 mil, conforme o Portal da Transparência.

De acordo com informações do MPES, a comissão do concurso trabalha na elaboração do certame e vai se reunir com a empresa contratada para definição do calendário de execução, o que inclui a data de publicação de edital, com todas as informações necessárias.