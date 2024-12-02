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Banca definida

Ministério Público do ES prepara concurso para contratar novos servidores

Instituição já definiu qual será a empresa responsável pelo certame; Projeto de Lei 555/2023, sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB), autorizou a criação de 778 novos cargos efetivos

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 15:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 dez 2024 às 15:19
MPES
Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai abrir concurso público para cargos efetivos de servidores do quadro administrativo. O certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
A confirmação da banca foi publicada no Diário Oficial da instituição desta segunda-feira (2). O valor do contrato é de mais de R$ 1,8 milhão, com vigência de pelo prazo máximo de realização da seleção, cuja estimativa é de 18 meses.
Berdeal toma posse no MPES e promete concurso e investimento em tecnologia
O próximo passo será a publicação do edital. No documento, haverá informações como distribuição de vagas, cargos, salário, período de inscrição e etapas.
O concurso deve ter como base o Projeto de Lei 555/2023, aprovado no ano passado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB), que autorizou a criação de 778 novos cargos efetivos no MPES, distribuídas da seguinte maneira:
  • 34 cargos de agente especializado (nível superior)
  • 143 de agente técnico (nível superior)
  • 601 de agente de apoio/função administrativa (nível médio).
As remunerações iniciais das carreiras variam entre R$ 2,4 mil a R$ 9,4 mil, conforme o Portal da Transparência.
De acordo com informações do MPES, a comissão do concurso trabalha na elaboração do certame e vai se reunir com a empresa contratada para definição do calendário de execução, o que inclui a data de publicação de edital, com todas as informações necessárias.
O último concurso do MPES foi publicado em 2013 e organizado pela Vunesp. Na ocasião, foram oferecidas 97 vagas para os cargos de agente de apoio, agente de promotoria, agente técnico e agente especializado. O certame contou com prova objetiva para todos os cargos e avaliação de título, 

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