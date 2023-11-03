Ministério do Meio Ambiente abre inscrições de concurso com 98 vagas

Prédio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Já está abertas as inscrições para o concurso público do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A oferta é de 98 vagas para o cargo de analista ambiental. A remuneração inicial é de R$ 9.475,72, já considerando o auxílio-alimentação. Os servidores do órgão recebem ainda uma gratificação de qualificação de R$ 385,70 para especialização, R$ 769,10 para mestrado e R$ 1.157,58 para doutorado.

Para participar, o candidato precisa ter o nível superior em qualquer área de formação. Do total de oportunidades, 73 são destinadas a ampla concorrência, cinco para candidatos com deficiência e 20 para concorrentes negros. A carga horária é de 40 horas semanais.

O analista ambiental tem como atribuições o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades:

Regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;

Monitoramento ambiental;

Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;

Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;

Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção;

Estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambiental.

As inscrições seguem até 22 de novembro, no site do Cebraspe , empresa responsável pelo certame.

A taxa de participação é de R$ 110, devendo ser paga até o dia 12 de dezembro. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor, durante o período de inscrição, no site da banca.

Etapas

O concurso será composto por provas objetivas e discursivas, marcadas para o dia 21 de janeiro de 2024, com quatro horas de duração. A aplicação dos testes será nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal.

O exame objetivo contará com 100 questões do tipo "certo" ou "errado", das quais:

40 de conhecimentos básicos

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Noções de Gestão Pública

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Legislação e Normas Ambientais

Integridade Pública

60 de conhecimentos específicos:

Biodiversidade, florestas e direitos animais

Mudanças do clima

Qualidade ambiental

Bioeconomia

Gestão ambiental

A validade do concurso do Ministério do Meio Ambiente será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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