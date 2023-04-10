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Ministério da Ciência e Tecnologia vai abrir concurso com 814 vagas

Órgão tem até seis meses para publicar o edital; remuneração será de R$ 13.718,81 para os cargos de analista e tecnologista e de  R$ 16.798,48 para pesquisador

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 09:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 abr 2023 às 09:44
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O Ministério da Ciência e Tecnologia em Inovação vai abrir, em breve, concurso público para preencher 814 vagas para cargos de nível superior. O aval para o novo certame foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (10).
As oportunidades serão para os cargos de analista em ciência e tecnologia (296), tecnologista (265) e pesquisador (253). A remuneração é de R$ 13.718,81 para os dois primeiros cargos e de R$ 16.798,48 para pesquisador.
O órgão tem até seis meses para divulgar o edital, ou seja, até 10 de outubro. Além disso, o documento define o prazo de dois meses entre a divulgação do edital e a aplicação das provas.
O concurso era aguardado desde maio de 2022, quando Ministério da Ciência enviou pedido de autorização para preencher 1.277 vagas. A solicitação também incluía postos para cargos de nível médio.
Essa é a primeira autorização de concurso público assinada pela ministra da Gestão e Inovação no Serviço Público, Esther Dweck. Na atual gestão do executivo federal, a pasta é responsável pela análise e autorização dos concursos federais. A titular da pasta havia anunciado na semana passada que os primeiros certames seriam liberados a partir desta segunda (10).
O último concurso para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foi realizados em 2012 e contou com 510 vagas em cargos dos níveis médio, médio/técnico e superior. Na época, os ganhos variavam entre R$ 2.705,38 e R$ 9.157,15.
Na ocasião, a organização foi do Cebraspe. Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e de títulos, em todas as capitais.

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