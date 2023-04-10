Ministério da Ciência e Tecnologia vai abrir concurso com 814 vagas

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Ministério da Ciência e Tecnologia em Inovação vai abrir, em breve, concurso público para preencher 814 vagas para cargos de nível superior. O aval para o novo certame foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (10).

As oportunidades serão para os cargos de analista em ciência e tecnologia (296), tecnologista (265) e pesquisador (253). A remuneração é de R$ 13.718,81 para os dois primeiros cargos e de R$ 16.798,48 para pesquisador.

O órgão tem até seis meses para divulgar o edital, ou seja, até 10 de outubro. Além disso, o documento define o prazo de dois meses entre a divulgação do edital e a aplicação das provas.

O concurso era aguardado desde maio de 2022, quando Ministério da Ciência enviou pedido de autorização para preencher 1.277 vagas. A solicitação também incluía postos para cargos de nível médio.

O último concurso para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foi realizados em 2012 e contou com 510 vagas em cargos dos níveis médio, médio/técnico e superior. Na época, os ganhos variavam entre R$ 2.705,38 e R$ 9.157,15.