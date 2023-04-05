Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Expectativa

Primeiros concursos públicos da União serão lançados em 10 de abril

Há previsão no orçamento deste ano para realização dos processos seletivos, que irão priorizar os órgãos com maior déficit de pessoal

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 10:01

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 abr 2023 às 10:01
Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck
Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou que o governo irá lançar até o dia 10 de abril o primeiro bloco de concursos públicos autorizados para administração federal.  
Esther destacou que há previsão no orçamento deste ano para realização dos concursos, que irão priorizar os órgãos com maior déficit de pessoal.  
“Várias áreas estão com dificuldade. Foi um período de muito desmonte, praticamente sem nenhum concurso”, disse, em entrevista aos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).  
Até o fim do ano, segundo a ministra, devem ser anunciados total de três blocos de concursos públicos para recomposição de pessoal. No momento, apenas uma seleção emergencial foi autorizada para a Agência Nacional de Mineração.  

Veja Também

Temporada dos concursos: 16 dicas de como se preparar para as provas

Entre os concursos federais em pauta mais aguardados para 2023 estão a nova seleção do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Banco Central, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), administrativo da Polícia Federal, auditor fiscal do trabalho e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama).

Reajuste salarial

Sobre a concessão do reajuste salarial linear de 9% aos servidores federais, Esther Dweck explicou que é preciso que Congresso Nacional aprove uma adequação de rubricas na Lei Orçamentária de 2023.  
Na última sexta-feira (31), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Parlamento projeto de lei com a alteração. A expectativa do governo é de que a aprovação da proposta ocorra ainda este mês.  
“Assim que ele for aprovado, o governo pode encaminhar o reajuste dos servidores. A meta, temos conversado com os líderes no Congresso, é que tenhamos uma aprovação célere desse projeto, para que seja aprovado ainda no mês de abril e o reajuste dos servidores possa valer a partir de maio”, afirmou a ministra em entrevista ao programa A Voz do Brasil.  
A negociação salarial, acordada com cerca de 100 entidades sindicais, prevê ainda aumento de R$ 200 no auxílio alimentação dos servidores. Conforme a ministra, o valor adicional já será depositado no pagamento de maio. 
Desde 2016, a maioria das categorias do funcionalismo federal não teve reajuste salarial. Em fevereiro, o ministério retomou a Mesa Nacional de Negociação Permanente com os servidores públicos federais, que servirá para discutir recuperação salarial e reestruturação de carreiras. A mesa foi instalada pela primeira vez em 2013.  

LEIA MAIS 

Tribunal de Justiça do ES abre concurso com 20 vagas para juiz

90 concursos e seleções têm mais de 16.500 vagas em todo o país

Câmara de Vereadores do ES abre concurso público com 30 vagas e salários de até R$ 3.605,12

BB Tecnologia e Serviços abre inscrições de concurso público para 138 vagas

Bancas de concursos: saiba como encarar os principais organizadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos INSS governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados