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Marinha, MPU e Mimoso do Sul: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

Além das oportunidades iniciais, também há formação de cadastro de reserva. Postos são para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, governos estaduais, Forças Armadas, entre outros órgãos

Publicado em 26 de Janeiro de 2025 às 17:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jan 2025 às 17:52
Pelo menos 159 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 16 mil vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários e podem ser disputadas por candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES, EAMES, no Parque da Prainha, em Vila Velha
Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) vai preencher 800 vagas, distribuídas por quatro unidades, entre elas a do Espírito Santo (Eames). Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos. As inscrições estarão abertas de 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2025.
As inscrições para o concurso do Ministério Público da União seguem até o dia 27 de fevereiro. A oferta é de 172 vagas para os cargos de analista e técnico, ambos exigem formação superior. Os salários chegam a quase R$ 14 mil.
A Prefeitura de Mimoso do Sul, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu concurso com 46 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O salário é de até R$ 4.116. O atendimento aos candidatos ocorre até 14 de fevereiro.
Seguem até 10 de fevereiro as inscrições para o concurso da Prefeitura de Pesidente Kennedy, também no Sul do Estado. O concurso visa preencher 32 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os cargos são voltados para profissionais de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 5.959.
As inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Vila Velha terminam nesta segunda-feira (27). As chances são para o quadro administrativo da Educação. As chances são para contratação temporária de assistente de apoio escolar, auxiliar de secretaria e secretário escolar. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva. O salário-base é de R$ 2.029,84.
Também nesta segunda-feira (27), chega o prazo final do concurso público do quadro geral da Prefeitura de Cariacica. São 452 vagas, com salário de até R$ 7,8 mil.

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