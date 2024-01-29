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600 vagas

Marinha abre inscrição para aprendizes-marinheiros com vagas no ES

Para participar, é necessário ter concluído ou estar em fase de conclusão do terceiro ano do ensino médio, além de ter idade entre 18 e 21 anos

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 14:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jan 2024 às 14:41
Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro
Oportunidades para seguir carreira da Marinha Crédito: Fernando Madeira
A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAMs). A oferta é de 600 vagas, sendo 504 para homens e 96 para mulheres.
As oportunidades estão divididas pelas unidades do Espírito Santo (192), Ceará (150), Santa Catarina (142) e Pernambuco (116). Para participar, é necessário ter concluído ou estar em fase de conclusão do terceiro ano do ensino médio, além de ter idade entre 18 e 21 anos (completados até 30 de junho de 2025).
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de fevereiro, às 23h59, mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível no site da Marinha
A taxa de participação é de R$ 40. Pode pedir a isenção o candidato inscrito no CadÚnico ou doador de medula óssea. O prazo para solicitar o benefício vai até 2 de fevereiro (via postal) e 5 de fevereiro (atendimento presencial).
Na hora de se inscrever, o interessado precisa listar a ordem de preferência por município e escolher uma entre três áreas profissionais disponíveis para especialização dentro das Forças Armadas: eletroeletrônica, apoio ou mecânica.
O curso de formação de marinheiros terá a duração de 48 semanas, sob regime de internato. Durante a capacitação, a remuneração é de R$ 1.303,90, acrescida de uniforme, alimentação e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a formatura, o ganho sobe para R$ 2.294,50.
A prova objetiva será aplicada no dia 13 de abril, com 50 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química e Língua Inglesa.
O concurso contará ainda com entrega de documentos, inspeção de saúde, avaliação psicológica e teste de aptidão física (natação e corrida), entre junho e agosto. O início do curso está previsto para 27 de janeiro de 2025.
De acordo com a coporação, enquanto estiver no curso, o aluno é considerado Grumete e após a sua formatura torna-se Marinheiro com formação técnica dentro da Marinha. A carreira das praças inicia-se na graduação de marinheiro, seguida por cabo, terceiro-sargento, segundo-sargento, primeiro-sargento e suboficial.

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