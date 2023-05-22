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Quase 6 mil postos

Mais Médicos abre edital para 135 vagas no ES

Inscrições podem ser feitas no período de 26 e 31 de maio;  prioridade de convocação será para profissionais brasileiros formados no país

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 10:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2023 às 10:15
Programa Mais Médicos tem quase 6 mil vagas
Programa Mais Médicos tem quase 6 mil vagas em 1.994 municípios Crédito: Freepik
O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira (22) o edital para o Programa Mais Médicos com 5.970 vagas distribuídas por 1.994 municípios brasileiros. Para o Espírito Santo, foram destinados 135 postos de trabalho.
Do total de oportunidades, mil serão para atender a região da Amazônia. O médico vai receber uma bolsa-formação no valor de R$ 12.386,50 por 48 meses prorrogáveis pelo mesmo período.
Os interessados podem acessar o Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) no período de 26 e 31 de maio, pelo endereço eletrônico do programa. Após a validação da inscrição, de 1º a 5 de junho, os candidatos poderão indicar até dois locais de atuação.
A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação do currículo, com pontuações para cada formação a mais ou experiência anterior que o médico tenha. Cada participante poderá fazer 90 pontos ao todo.
O programa, que visa garantir atendimento médico principalmente nas regiões de vazios assistenciais, traz aos profissionais oportunidade de qualificação e aperfeiçoamento, além de incentivos e benefícios para atuação em áreas mais vulneráveis.
A prioridade de convocação será para profissionais brasileiros formados no país. Médicos formados no exterior, sejam eles nascidos no Brasil ou estrangeiros, também serão convocados, mas nas vagas remanescentes.
A previsão é de que a seleção aconteça em junho e no final de julho, os selecionados comecem a atuar nas regiões designadas.
O governo federal reformulou o Mais Médicos para torná-lo mais atrativo aos profissionais do país e aumentar o tempo de permanência no programa, em especial nas áreas mais vulneráveis e de difícil acesso que historicamente sofrem com a falta de médicos. Uma das novidades é a oportunidade de especialização em Medicina de Família e Comunidade e mestrado em Saúde da Família. Levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta que 41% dos participantes do programa desistem em busca de capacitação e qualificação.

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O Mais Médicos foi criado em 2013, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Atualmente, o programa conta com mais de 8 mil médicos. O governo quer que até o fim do ano o programa conte com 28 mil médicos atendendo no país.

Principais novidades do edital

  • Tempo de contrato (de três para quatro anos)
  • Possibilidade de licença maternidade (seis meses) e paternidade (20 dias)
  • Especialização em medicina da Família e Comunidade e a possibilidade de mestrado em Saúde da Família

Requisitos

  • Ter diploma de medicina com habilitação para exercício da profissão. Para estrangeiros é preciso que esteja autorizado a atuar no exterior;
  • Não ter pendências criminais seja na Justiça Federal ou Estadual, nos últimos seis meses;
  • Para os homens brasileiros, estar com a situação regular com as obrigações militares; e
  • Não ter pendências na Justiça Eleitoral.

Quem não pode participar

  • Quem participa atualmente do programa;
  • Quem participa atualmente do programa Médicos pelo Brasil;
  • Quem já participou do programa e foi desligado por descumprimento das regras; e
  • Quem se desligou do programa a menos de 180 dias.

Inscrições

O profissional deve acessar o Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) entre os dias 26 e 31 de maio, pelo endereço eletrônicomaismedicos.saude.gov.br. Após a validação da inscrição, de 1º a 5 de junho, os candidatos poderão indicar até dois locais de atuação de sua preferência.

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