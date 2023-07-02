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Temporários e efetivos

Mais de 40 mil vagas abertas em 237 concursos e seleções pelo país

Oportunidades são para trabalhar como professor, guarda municipal, médico, policial militar, técnico e analista judiciário, entre outras funções

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 19:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jul 2023 às 19:43
Pelo menos 237 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 40 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Além das oportunidades iniciais, as seleções também têm formação de cadastro de reservas. Podem participar profissionais de todos os níveis de escolaridade e que querem trabalhar no serviço público.
As oportunidades estão disponíveis em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
Os salários podem chegar a R$ 33.924,93 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O certame tem como objetivo formar cadastro de reserva para o cargo de juiz substituto. As inscrições seguem até 13 de julho.
Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo
Ufes tem oferta de 64 vagas para níveis médio e superior Crédito: Divulgação
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) terminam no dia 9 de julho. A oferta é de 64 chances para servidores de níveis médio e superior com salários que variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.
Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). Serão selecionados 125 inspetores penitenciários temporários. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de julho.
Oportunidades ainda em prefeituras capixabas como Castelo, Dores do Rio Preto, JaguaréPedro Canário, PiúmaSerraVila Pavão e Vitória.
Já na esfera federal, o Instituto Rio Branco lançou edital para a contratação de 50 diplomatas. Os profissionais terão remuneração de R$ 20.926 e os interessados podem se inscrever de 6 de julho a 3 de agosto.

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