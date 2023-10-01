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Carreira pública

Mais de 36 mil vagas abertas em 201 concursos e seleções no país

Destaque da semana é processo seletivo da Petrobras Transporte (Transpetro), com 1.668 vagas; salários chegam a R$ 37 mil no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul

Publicado em 01 de Outubro de 2023 às 20:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 out 2023 às 20:05
Estão abertos em todo o país 201 concursos públicos e processos seletivos que reúnem mais de 36 mil vagas entre efetivas e temporárias. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os postos estão disponíveis em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
Os salários podem chegar a R$ 37.589 mensais para o cargo de procurador do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. A oferta é de três vagas e os interessados têm até a próxima terça-feira, dia 3 de outubro, para se inscrever.
O destaque da semana fica por conta do concurso da Petrobras Transporte (Transpetro), com 1.668 vagas, sendo 219 para preenchimento imediato e 1.449 para cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis técnico e superior, com salários que variam de R$ R$ 4.636,99 a R$ 12.739,70.
Reservatórios de combustíveis da transpetro, em Brasília.
Reservatórios de combustíveis da Transpetro, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos foram divididos em três editais. Os candidatos aprovados vão atuar nos polos do Espírito Santo e também no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Maranhão, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Pará, ou nacional, a depender do cargo e especialidade. Os interessados podem se inscrever até 30 de outubro.
No Espírito Santo, o certame para Guarda Municipal da Prefeitura da Serra entra em fase final de inscrições. O prazo para garantir a participação termina nesta quinta-feira, dia 5 de outubro. São 150 vagas para o cargo de agente comunitário de segurança. A remuneração chega a R$ 10 mil, somando todos os benefícios.

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