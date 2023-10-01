Mais de 36 mil vagas abertas em 201 concursos e seleções no país

Estão abertos em todo o país 201 concursos públicos e processos seletivos que reúnem mais de 36 mil vagas entre efetivas e temporárias. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os postos estão disponíveis em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
Os salários podem chegar a R$ 37.589 mensais para o cargo de procurador do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. A oferta é de três vagas e os interessados têm até a próxima terça-feira, dia 3 de outubro, para se inscrever.
O destaque da semana fica por conta do concurso da Petrobras Transporte (Transpetro), com 1.668 vagas, sendo 219 para preenchimento imediato e 1.449 para cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis técnico e superior, com salários que variam de R$ R$ 4.636,99 a R$ 12.739,70.
Os postos foram divididos em três editais. Os candidatos aprovados vão atuar nos polos do Espírito Santo e também no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Maranhão, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Pará, ou nacional, a depender do cargo e especialidade. Os interessados podem se inscrever até 30 de outubro.
No Espírito Santo, o certame para Guarda Municipal da Prefeitura da Serra entra em fase final de inscrições. O prazo para garantir a participação termina nesta quinta-feira, dia 5 de outubro. São 150 vagas para o cargo de agente comunitário de segurança. A remuneração chega a R$ 10 mil, somando todos os benefícios.