Mais de 31 mil vagas abertas no país em 224 concursos e seleções

Estão abertos, em todo o país, ao menos 224 concursos públicos e processos seletivos voltados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. A oferta é de mais de 31,5 mil vagas para postos efetivos e temporários em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
O maior salário é oferecido no certame da Câmara dos Deputados, podendo chegar a R$ 34 mil. São 749 vagas, das quais 140 imediatas e 609 para cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 4 de outubro.
No Espírito Santo, a Defensoria Pública está com inscrições abertas até 26 de setembro para 35 vagas de defensores, com ganhos de R$ 17.808. Os candidatos precisam ter bacharelado em Direito e três anos de atividade jurídica.
Além disso, estão abertas até 18 de outubro as inscrições para o concurso de agente da Guarda Municipal de Cariacica. A oferta é de 35 vagas. Já as prefeituras de Vitória e João Neiva estão com oportunidades abertas para a contratação de temporários.