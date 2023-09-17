Mais de 29 mil vagas abertas em 180 concursos e seleções no país

Pelo menos 180 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 29 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Os postos estão disponíveis em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.

A remuneração pode chegar a R$ 37.589 mensais para o cargo de procurador do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. A oferta é de três vagas, e os interessados têm até o dia 3 de outubro para se inscrever.

Outro órgão com salário elevado é o da Câmara dos Deputados , podendo chegar a R$ 34 mil. A oferta é de 749 vagas, das quais 140 imediatas e 609 para cadastro de reserva. As inscrições seguem até 4 de outubro.

Guarda Municipal da Serra: salário pode chegar a R$ 10 mil Crédito: Gabriel Barroso/Secom

No Espírito Santo, a Fundação Estadual de Inovação em Saúde ~ Inova Capixaba lançou edital para a contratação de 98 profissionais de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.457,50 a R$ 15.264 ao mês, além de benefícios. O prazo de inscrição vai até as 16 horas do dia 5 de outubro.

Ainda no Estado, continuam abertas as inscrições para as Guardas Municipais da Serra e Cariacica. São 150 e 35 oportunidades, respectivamente. O salário pode chegar a R$ 10 mil no certame da Serra, com inscrição até 5 de outubro. Já em Cariacica, a remuneração passa de R$ 6 mil mensais, com os benefícios, e os interessados têm até 18 de outubro para garantir a participação.

No governo federal, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) anunciou a realização de concurso, destinado ao preenchimento de 100 vagas imediatas para especialista em financiamento e execução de Programa e Projetos Educacionais. Também haverá formação de cadastro de reserva.