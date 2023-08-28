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Efetivos e temporários

Mais de 220 concursos e seleções tem 43 mil vagas abertas no país

Entre os destaques estão os certames da Câmara dos Deputados, que tem salários que variam de R$ 26 mil a R$ 34 mil mensais, e da Defensoria Pública do Espírito Santo, com 35 vagas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 ago 2023 às 22:02

Publicado em 27 de Agosto de 2023 às 22:02

Sede Administrativa da Defensoria Pública no Centro de Vitória
Sede administrativa da Defensoria Pública, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Pelo menos 224 concursos públicos e processo seletivos estão com inscrições abertas e reúnem mais 43 mil vagas efetivas e temporárias em todo o país. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade para atuar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
Câmara dos Deputados abre as inscrições do concurso nesta segunda-feira (28). A Casa oferece o maior salário entre as seleções, variando de R$ 26 mil a R$ 34 mil mensais. São 749 vagas, das quais 140 imediatas e 609 para cadastro de reserva. O prazo segue até 4 de outubro.
Ainda no Poder Legislativo, a Câmara de Ibitirama, cidade que fica na Região do Caparaó capixaba, abriu cinco oportunidades para os cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, analista legislativo e administrativo, controlador interno e procurador jurídico. A prefeitura do município também tem concurso aberto com 60 chances. As inscrições podem ser feitas até 18 de setembro.
Já a Defensoria Pública do Espírito Santo lançou edital para a contratação de 35 defensores, com ganhos de R$ 17.808. Os interessados podem se inscrever até 26 de setembro.
Além disso, estão abertas até 18 de outubro as inscrições para o concurso de agente da Guarda Municipal de Cariacica. A oferta é de 35 vagas.

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