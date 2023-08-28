Mais de 220 concursos e seleções tem 43 mil vagas abertas no país

Pelo menos 224 concursos públicos e processo seletivos estão com inscrições abertas e reúnem mais 43 mil vagas efetivas e temporárias em todo o país. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade para atuar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
A Câmara dos Deputados abre as inscrições do concurso nesta segunda-feira (28). A Casa oferece o maior salário entre as seleções, variando de R$ 26 mil a R$ 34 mil mensais. São 749 vagas, das quais 140 imediatas e 609 para cadastro de reserva. O prazo segue até 4 de outubro.
Ainda no Poder Legislativo, a Câmara de Ibitirama, cidade que fica na Região do Caparaó capixaba, abriu cinco oportunidades para os cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, analista legislativo e administrativo, controlador interno e procurador jurídico. A prefeitura do município também tem concurso aberto com 60 chances. As inscrições podem ser feitas até 18 de setembro.
Já a Defensoria Pública do Espírito Santo lançou edital para a contratação de 35 defensores, com ganhos de R$ 17.808. Os interessados podem se inscrever até 26 de setembro.
Além disso, estão abertas até 18 de outubro as inscrições para o concurso de agente da Guarda Municipal de Cariacica. A oferta é de 35 vagas.