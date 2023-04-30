Mais de 19 mil vagas abertas em 173 concursos e seleções em todo o país

Pelo menos 173 concursos públicos e processos seletivos, com editais publicados e inscrições abertas em todo o país nesta segunda-feira (1º). Ao todo, são mais de 19 mil vagas em cargos de todos os níveis — fundamental, médio e superior.

Os postos estão disponíveis em cargos efetivos e temporários e são destinados a quem quer trabalhar em prefeituras, câmaras, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida mais abaixo.

Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Já a BB Tecnologia e Serviços tem oferta de 138 vagas para formar cadastro reserva nos cargos de técnico (97) e analista (41). O valor da remuneração é de R$ 2.184,73 e R$ 4.369,45, respectivamente. O atendimento ocorre até 5 de maio de 2023.

Oportunidades ainda nas Forças Armadas, com chances no Exército (440) e Marinha (82).