Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Mais de 19 mil vagas abertas em 173 concursos e seleções em todo o país
Efetivos e temporários

Mais de 19 mil vagas abertas em 173 concursos e seleções em todo o país

Postos estão disponíveis para trabalhar em prefeituras, câmaras, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos; confira a lista completa

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 19:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 abr 2023 às 19:01
Pelo menos 173 concursos públicos e processos seletivos, com editais publicados e inscrições abertas em todo o país nesta segunda-feira (1º). Ao todo, são mais de 19 mil vagas em cargos de todos os níveis — fundamental, médio e superior.
Os postos estão disponíveis em cargos efetivos e temporários e são destinados a quem quer trabalhar em prefeituras, câmaras, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida mais abaixo.
A remuneração pode chegar a R$ 33.830 no concurso do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). São 20 vagas para o cargo de juiz, e os interessados podem se inscrever até 24 de maio. Já a Procuradoria-Geral de Roraima oferece um salário de R$ 33.748. Neste caso, são cinco vagas para procurador. As inscrições serão feitas até 3 de maio.
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Já a BB Tecnologia e Serviços tem oferta de 138 vagas para formar cadastro reserva nos cargos de técnico (97) e analista (41). O valor da remuneração é de R$ 2.184,73 e R$ 4.369,45, respectivamente. O atendimento ocorre até 5 de maio de 2023.
Oportunidades ainda nas Forças Armadas, com chances no Exército (440) e Marinha (82).
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso da Câmara de São Mateus seguem até o dia 8 de maio. São 24 oportunidades, com salários que chegam a R$ 3.605. Em Viana, a prefeitura lançou edital para contratar profissionais em cargos operacionais e de transporte. O prazo também termina no dia 8.

LEIA MAIS

Serpro lança edital de concurso com salário de até R$ 9 mil

Secretaria de Justiça do ES define organizadora de concurso com 600 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia vai abrir concurso com 814 vagas

Tribunal de Justiça do ES abre concurso com 20 vagas para juiz

Os 10 erros mais comuns cometidos por quem estuda para concurso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos TJES Prefeitura de Viana Câmara de São Mateus Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados