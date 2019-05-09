Mais de 120 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1 mil

Vagas disponíveis para estágio em todo o Estado Crédito: DPE RO

O estágio é a porta de entrada para quem quer ingressar no mercado de trabalho. Estudantes do Espírito Santo devem ficar atentos às oportunidades disponíveis nesta semana. Ao todo, são mais de 124 vagas para alunos de níveis médio, técnico e superior.

As bolsas podem chegar a R$ 1.030, de acordo com o curso. Os interessados podem se inscrever nos sites das empresas especializadas no recrutamento de estagiários.

CONFIRA AS VAGAS DE ESTÁGIO

IEL

São 10 vagas de estágio para os níveis técnico e superior. As vagas são destinadas a empresas da Grande Vitória e na cidade de Linhares.

Bolsas: R$ 350 a R$ 1.030, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação.

Cursos: Técnico em Administração, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica, Administração, Publicidade e Propaganda ou Jornalismo e Engenharia Mecânica.

Onde se inscrever: no site no site sne.iel.org.br/es

SUPER ESTÁGIOS

Oferta de 16 novas oportunidades para que alunos do ensino médio e dos níveis técnico e superior.

Bolsas: variam entre R$ 300 e R$ 900.

Cursos: Há uma chances para alunos do ensino médio. Já o nível superior oferece vagas para estudantes dos cursos de Comunicação Social, Administração, Gestão Comercial, Marketing, Gastronomia, Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e Arquivologia. Para alunos de nível técnico, há uma vaga para o curso de Desenvolvimento de Sistemas.

Onde se inscrever: no site no site www.superestagios.com.br

CIEE

Abertas para 98 vagas de estágio. São 70 vagas para início imediato em áreas de nível superior e 28 vagas para nível médio/técnico.

Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 800, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

Cursos: Para nível superior, as chances são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia em Logística, Comércio Exterior, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Redes de Computadores, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Pedagogia, Arquivologia, Línguas Português-Inglês, Ciências Biológicas, Farmácia, Química, Educação Física, Marketing e Publicidade e Propaganda. Já estudantes de nível médio e técnico podem se inscrever para estágio em cursos de Ensino Médio, Técnico em Administração, Técnico em Informática, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Rádio e TV, Técnico em Mecânica, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Química.

Onde se inscrever: no site no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.