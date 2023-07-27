Justiça federal prepara concurso com vagas no ES e salário de R$ 13 mil

Prédio da Justiça Federal na Avenida Beira-Mar em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF), com sede no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, prepara a abertura de concurso público para a área de apoio em 2023. O total de oportunidades, entretanto, ainda não foi divulgado.

A remuneração para o cargo de técnico judiciário é de R$ 8.046,86, enquanto que para analista judiciário é de R$ 13.202,64. Os valores incluem o vencimento básico e a Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ). Ambas carreiras exigem o nível superior.

O órgão já iniciou o processo de escolha da banca organizadora do próximo edital. O anúncio da organizadora deve ser feito em breve, uma vez que as propostas foram enviadas até 7 de julho. Será contratada a empresa que apresentar o melhor preço e atender às técnicas exigidas para a realização do certame.

Os servidores responsáveis pelo concurso da Justiça Federal foram designados em fevereiro e já desenvolvem atividades relacionadas o processo seletivo.

A Justiça Federal tem atualmente 214 cargos vagos no órgão, conforme os dados do Portal da Transparência do TRF.