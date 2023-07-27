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Justiça federal prepara concurso com vagas no ES e salário de R$ 13 mil

Órgão já iniciou o processo de escolha da banca organizadora do próximo edital; última seleção ocorreu em 2016 e já teve o prazo de validade encerrado

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 15:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jul 2023 às 15:19
Prédio da Justiça Federal na Avenida Beira-Mar em Vitória
Prédio da Justiça Federal na Avenida Beira-Mar em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF), com sede no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, prepara a abertura de concurso público para a área de apoio em 2023. O total de oportunidades, entretanto, ainda não foi divulgado.
A remuneração para o cargo de técnico judiciário é de R$ 8.046,86, enquanto que para analista judiciário é de R$ 13.202,64. Os valores incluem o vencimento básico e a Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ). Ambas carreiras exigem o nível superior.
O órgão já iniciou o processo de escolha da banca organizadora do próximo edital. O anúncio da organizadora deve ser feito em breve, uma vez que as propostas foram enviadas até 7 de julho. Será contratada a empresa que apresentar o melhor preço e atender às técnicas exigidas para a realização do certame.
Os servidores responsáveis pelo concurso da Justiça Federal foram designados em fevereiro e já desenvolvem atividades relacionadas o processo seletivo. 
A Justiça Federal tem atualmente 214 cargos vagos no órgão, conforme os dados do Portal da Transparência do TRF. 
O último concurso do TRF foi publicado em 2016 e foi organizado pela Consulplan. Na época, o certame formou cadastro de reserva nos postos de técnico e analista. Ao todo, foram registradas 204.452 inscrições no concurso, sendo 146.779 no Rio de Janeiro e 57.673 no Espírito Santo.

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