Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Inscrições para o concurso de Cariacica terminam na segunda (20)
Prefeitura

Inscrições para o concurso de Cariacica terminam na segunda (20)

Oferta é de 452 vagas para o quadro geral da prefeitura em cargos de níveis médio, técnico e superior; salários variam de R$ 1.785 a R$ 7.875

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 12:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jan 2025 às 12:12
Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica vai contar com novos servidores em breve Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições para o concurso público do quadro geral da Prefeitura de Cariacica terminam na próxima segunda-feira (20 de janeiro). São 452 vagas para carreiras de níveis médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.785 a R$ 7.800.
Como começar a estudar para concurso público do zero
Os interessados têm até as 18 horas para garantir a participação no certame, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo concurso. 

Confira os detalhes do edital

VAGAS
452, sendo 328 para cargos de níveis médio e técnico e 124 para quem tem nível superior.
CARGA HORÁRIA
Para os cargos de níveis médio e técnico, a jornada é de 40 horas semanais para todos os cargos. Já para nível superior, a carga horária varia de 20 a 40 horas, conforme a carreira.
REMUNERAÇÃO
Varia de R$ 1.785 a R$ 7.875.
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
  • NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
  • Agente Administrativo (50 - R$ 2.100)
  • Assistente Educacional (200 - R$ 1.785)
  • Auxiliar de Veterinário (1 - R$ 1.785)
  • Educador Social (3 - R$ 1.785)
  • Técnico de Enfermagem (70 - R$ 2.100)
  • Técnico em Defesa Civil (2 - R$ 2.100)
  • Técnico em Saúde Bucal (2 - R$ 2.100)
  • NÍVEL SUPERIOR
  • Analista do Executivo Municipal - Administração (3  - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal - Direito (4 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Economia (2 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Estatística (1 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Geógrafo (1 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Geoprocessamento (3 - R$ 3.780)
  • Analista em Tecnologia da Informação - Sistema da Informação (1 - R$ 6.825)
  • Analista em Tecnologia da Informação – Suporte e Infraestrutura (1 - R$ 6.825)
  • Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação (1 - R$ 6.825)
  • Arquiteto e Urbanista (7 - R$ 6.825)
  • Assistente Social (10 - R$ 3.255)
  • Auditor Interno - Formação em Direito (1 - R$ 6.825)
  • Cientista Social (2 - R$ 2.940)
  • Cirurgião Dentista – área de atuação: Buco Maxilo Facial (1 - R$ 3.885)
  • Cirurgião Dentista – Clínico Geral (1 - R$ 3.885)
  • Cirurgião Dentista – área de atuação: Paciente Especial (1 - R$ 3.885)
  • Educador Físico (6 - R$ 2.940)
  • Enfermeiro (15 - R$ 3.255)
  • Engenheiro Agrônomo (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Ambiental (2 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Civil (7 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Geólogo  (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro de Trânsito (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Eletricista (2 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Químico (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Sanitarista (1 - R$ 6.825)
  • Farmacêutico (5 - R$ 3.255)
  • Fisioterapeuta (3 - R$ 3.255)
  • Fonoaudiólogo (3 - R$ 3.255)
  • Médico – área de atuação: Angiologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Cardiologia (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Endocrinologia  (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Gastroenterologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Geriatria (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação: Ginecologia (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação: Neurologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Neurologia Pediátrica (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação: Ortopedia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Otorrinolaringologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Pneumologia  (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Psiquiatria (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Psiquiatria Infantil (2 - R$ 7.875)
  • Médico Veterinário (2 - R$ 3.885)
  • Nutricionista (3 - R$ 3.255)
  • Psicólogo (10 - R$ 3.255)
  • Terapeuta Ocupacional (2 - R$ 3.255)
INSCRIÇÃO
Até as 18 horas do dia 20 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo concurso. 
TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 70 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 90 para os de nível superior.
ETAPAS
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos apenas para as funções de nível superior.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
Os exames devem ser aplicados no dia 9 de março, em Cariacica. Para ser aprovado, será necessário obter 60% da pontuação máxima e não poderá zerar nenhuma disciplina.
REGIME JURÍDICO
Os candidatos classificados no concurso para os cargos do Poder Executivo serão nomeados sob o Regime Jurídico Estatutário.
VALIDADE
O prazo de validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogado, conforme a necessidade do município.

LEIA MAIS

Novo concurso da PM no ES terá mil vagas, revela comandante

Últimos dias para se inscrever no concurso da Sedu do ES

Prefeitura do Sul do ES abre concurso com salário de quase R$ 6 mil

19 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 17 mil

Sesa, MPU e Hucam: quase 18 mil vagas em concursos e seleções

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados