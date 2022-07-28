Inscrições para o concurso da PC do ES terminam nesta sexta

As inscrições para o concurso público de delegados da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) terminam nesta sexta-feira (29). A oferta é de 40 vagas e o salário inicial do cargo será de R$ 13.569,36 a partir de dezembro de 2022.
Os interessados têm até as 18 horas para garantir a participação, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pelo certame.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 11 de setembro, na região Metropolitana de Vitória.
O candidato precisa ter nível superior em Direito; comprovação de, no mínimo, três anos de prática forense, após a conclusão do curso de Direito, ou de, no mínimo, três anos de atividade policial, em qualquer instituição de segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição Federal, devidamente comprovada.
CONFIRA AS REGRAS
VAGAS
40, sendo quatro para pessoas com deficiência, sete para negros e uma para indígenas.
REQUISITOS
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e comprovação de, no mínimo, três anos de prática forense, após a conclusão do curso de Direito, ou de, no mínimo, três anos de atividade policial, em qualquer instituição de segurança pública prevista no art. 144 da Constituição Federal, devidamente comprovada.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Executar tarefas de polícia administrativa e judiciária, por meio de diligências e investigações para elucidação de infrações penais.
SUBSÍDIO
R$ 13.569,36 a partir de dezembro de 2022.
JORNADA DE TRABALHO
40 horas semanais, sujeito a plantões ordinários e extraordinários.
INSCRIÇÕES
Das 10 horas do dia 8 de julho até as 18 horas do dia 29 de julho, no site do Cebraspe.
TAXA
R$ 113,00.
ETAPAS
A seleção contará com as seguintes etapas:
- 1ª etapa – provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;
- 2ª etapa – prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;
- 3ª etapa, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, composta pelas seguintes fases: exame de aptidão física; exame de sanidade física e mental; exame psicotécnico;
- 4ª etapa – prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;
- 5ª etapa, de responsabilidade do Cebraspe, composta pelas seguintes fases: avaliação de títulos, de caráter classificatório; comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, de caráter eliminatório;
- 6ª etapa – sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCES;
- 7ª etapa – curso de formação profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCES.
O QUE CAI NA PROVA OBJETIVA
As provas objetivas terão a duração de 4 horas e valerão 80,00 pontos. Será reprovado o candidato que obtiver nota inferior a 40,00 pontos nesses exames.
- CONHECIMENTOS GERAIS
- Língua Portuguesa
- Informática
- Legislação Estadual
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Direito Penal
- Direito Processual Penal
- Direito Administrativo
- Direito Constitucional
- Direitos Humanos
- Direito Civil
- Medicina Legal
- Criminologia
- Legislação Especial
PROVA DISCURSIVA
A prova discursiva terá a duração de 3 horas e 30 minutos e valerá 80,00 pontos e consistirá de:
- 3 questões, a serem respondidas em até 20 linhas para cada questão, com o valor de 15,00 pontos cada, totalizando, 45,00 pontos. Os candidatos terão que responder questões de Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Extravagante.
- 1 questão envolvendo situação problema, a ser respondida em até 45 linhas, com valor de 35,00 pontos, a respeito de temas relacionados às matérias de Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Extravagante.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
- Teste dinâmico de flexão de barra fixa (sexo masculino)
- Teste estático de barra (sexo feminino)
- Teste de impulsão horizontal – para todos os candidatos
- Teste de flexão abdominal – para todos os candidatos
- Teste de corrida de 12 minutos
CRONOGRAMA
- Inscrição: de 8 a 29 de julho de 2022
- Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 2 de agosto
- Divulgação locais de prova: 1º de setembro
- Aplicação das provas objetivas: 11 de setembro
- Divulgação dos gabaritos preliminares: de 13 a 15 de setembro
- Prazo para recursos: 14 e 15 de setembro
- Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de convocação para a prova discursiva: 26 de outubro
- Aplicação da prova discursiva: 6 de novembro
- Divulgação do edital de resultado provisório na prova discursiva: 2 de dezembro.
- As datas das demais etapas serão divulgadas pela Polícia Civil posteriormente.