Inscrições para a seleção da Secretaria de Saúde do ES terminam nesta sexta

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) terminam nesta sexta-feira (20). O atendimento ocorre até as 10 horas, no site selecao.es.gov.br.
A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais, e os contratados terão salários entre R$ 1.908 e R$ 10.641,53. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva de profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados vão assinar contrato temporário e atuar em unidades hospitalares de todo o Estado.
Para participar, é necessário ter ensinos fundamental, médio e superior completos, curso técnico, registro no conselho de classe, residência e experiência na área em que deseja atuar, entre outros requisitos.
Ao todo, são três editais para diferentes áreas de formação.
Confira as vagas
Edital nº 01/2023
- Médico
- Médico regulador
- Médico alergista pediátrico
- Médico anestesista
- Médico angiologista
- Médico cardiologista
- Médico cirurgia de cabeça e pescoço
- Médico cirurgião geral
- Médico cirurgião vascular
- Médico clínica médica
- Médico dermatologista
- Médico do trabalho
- Médico em medicina física e reabilitação
- Médico endocrinologista e metabologia
- Médico endocrinologista pediátrica
- Médico gastroenterologista
- Médico gastroenterologista pediátrica
- Médico geneticista
- Médico geriatra
- Médico ginecologia e obstetrícia
- Médico hematologista e hemoterapia
- Médico homeopata
- Médico infectologista
- Médico intensivista pediátrico
- Médico mastologista
- Médico neonatologista
- Médico nefrologista
- Médico nefrologista pediátrico
- Médico neurologista
- Médico neuropediatra
- Médico oftalmologista
- Médico oncologista
- Médico oncologista pediátrico
- Médico ortopedista e traumatologista
- Médico otorrinolaringologista
- Médico patologista
- Médico pediatra
- Médico pneumologista
- Médico proctologista
- Médico psiquiatra
- Médico psiquiatra da infância e adolescência
- Médico radiologista e diagnóstico por imagem
- Médico reumatologista
- Médico socorrista
- Médico urologista.
Edital nº 02/2023
- Administrador
- Arquiteto
- Assistente social
- Biólogo
- Contador
- Enfermeiro
- Engenheiro civil
- Engenheiro eletricista
- Engenheiro de segurança do trabalho
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Nutricionista
- Odontólogo
- Psicólogo
- Terapeuta ocupacional
- Veterinário
- Nutricionista.
Edital nº 03/2023
- Assistente administrativo
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de serviços gerais
- Motorista
- Técnico em eletrotécnica
- Técnico em enfermagem
- Técnico em imobilização ortopédica
- Técnico em laboratório
- Técnico em laboratório (hemoterapia)
- Técnico em órtese e prótese
- Técnico em segurança do trabalho
- Telefonista.
A seleção ocorrerá por meio da comprovação dos requisitos, qualificação e experiência profissional. O processo seletivo terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da Sesa.