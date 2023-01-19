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Inscrições para a seleção da Secretaria de Saúde do ES terminam nesta sexta

Atendimento ocorre até as 10 horas

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 13:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jan 2023 às 13:47
SESA
Sede da Secretaria Estadual da Saúde, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) terminam nesta sexta-feira (20). O atendimento ocorre até as 10 horas, no site selecao.es.gov.br.
A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais, e os contratados terão salários entre R$ 1.908 e R$ 10.641,53. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva de profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados vão assinar contrato temporário e atuar em unidades hospitalares de todo o Estado.
Para participar, é necessário ter ensinos fundamental, médio e superior completos, curso técnico, registro no conselho de classe, residência e experiência na área em que deseja atuar, entre outros requisitos.
Ao todo, são três editais para diferentes áreas de formação.

Confira as vagas

Edital nº 01/2023

  • Médico
  • Médico regulador
  • Médico alergista pediátrico
  • Médico anestesista
  • Médico angiologista
  • Médico cardiologista 
  • Médico cirurgia de cabeça e pescoço
  • Médico cirurgião geral
  • Médico cirurgião vascular
  • Médico clínica médica
  • Médico dermatologista
  • Médico do trabalho
  • Médico em medicina física e reabilitação
  • Médico endocrinologista e metabologia
  • Médico endocrinologista pediátrica
  • Médico gastroenterologista
  • Médico gastroenterologista pediátrica
  • Médico geneticista
  • Médico geriatra
  • Médico ginecologia e obstetrícia
  • Médico hematologista e hemoterapia
  • Médico homeopata
  • Médico infectologista
  • Médico intensivista pediátrico
  • Médico mastologista
  • Médico neonatologista
  • Médico nefrologista
  • Médico nefrologista pediátrico
  • Médico neurologista 
  • Médico neuropediatra
  • Médico oftalmologista 
  • Médico oncologista
  • Médico oncologista pediátrico
  • Médico ortopedista e traumatologista
  • Médico otorrinolaringologista
  • Médico patologista
  • Médico pediatra
  • Médico pneumologista
  • Médico proctologista
  • Médico psiquiatra
  • Médico psiquiatra da infância e adolescência
  • Médico radiologista e diagnóstico por imagem 
  • Médico reumatologista
  • Médico socorrista
  • Médico urologista.

Edital nº 02/2023

  • Administrador
  • Arquiteto
  • Assistente social
  • Biólogo
  • Contador
  • Enfermeiro 
  • Engenheiro civil
  • Engenheiro eletricista
  • Engenheiro de segurança do trabalho
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista
  • Odontólogo
  • Psicólogo
  • Terapeuta ocupacional
  • Veterinário
  • Nutricionista.

Edital nº 03/2023

  • Assistente administrativo
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Motorista
  • Técnico em eletrotécnica
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em imobilização ortopédica
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em laboratório (hemoterapia)
  • Técnico em órtese e prótese
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Telefonista.
A seleção ocorrerá por meio da comprovação dos requisitos, qualificação e experiência profissional. O processo seletivo terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da Sesa.

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