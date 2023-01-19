Inscrições para a seleção da Secretaria de Saúde do ES terminam nesta sexta

Sede da Secretaria Estadual da Saúde, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) terminam nesta sexta-feira (20). O atendimento ocorre até as 10 horas, no site selecao.es.gov.br

A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais, e os contratados terão salários entre R$ 1.908 e R$ 10.641,53. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva de profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados vão assinar contrato temporário e atuar em unidades hospitalares de todo o Estado.

Para participar, é necessário ter ensinos fundamental, médio e superior completos, curso técnico, registro no conselho de classe, residência e experiência na área em que deseja atuar, entre outros requisitos.

Ao todo, são três editais para diferentes áreas de formação.

Confira as vagas

Edital nº 01/2023

Médico



Médico regulador

Médico alergista pediátrico

Médico anestesista

Médico angiologista

Médico cardiologista

Médico cirurgia de cabeça e pescoço

Médico cirurgião geral

Médico cirurgião vascular

Médico clínica médica

Médico dermatologista

Médico do trabalho

Médico em medicina física e reabilitação

Médico endocrinologista e metabologia

Médico endocrinologista pediátrica

Médico gastroenterologista

Médico gastroenterologista pediátrica

Médico geneticista

Médico geriatra

Médico ginecologia e obstetrícia

Médico hematologista e hemoterapia

Médico homeopata

Médico infectologista

Médico intensivista pediátrico

Médico mastologista

Médico neonatologista

Médico nefrologista

Médico nefrologista pediátrico

Médico neurologista

Médico neuropediatra

Médico oftalmologista

Médico oncologista

Médico oncologista pediátrico

Médico ortopedista e traumatologista

Médico otorrinolaringologista

Médico patologista

Médico pediatra

Médico pneumologista

Médico proctologista

Médico psiquiatra

Médico psiquiatra da infância e adolescência

Médico radiologista e diagnóstico por imagem

Médico reumatologista

Médico socorrista

Médico urologista.





Edital nº 02/2023

Administrador



Arquiteto

Assistente social

Biólogo

Contador

Enfermeiro

Engenheiro civil

Engenheiro eletricista

Engenheiro de segurança do trabalho

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Odontólogo

Psicólogo

Terapeuta ocupacional

Veterinário

Nutricionista.

Edital nº 03/2023

Assistente administrativo



Auxiliar administrativo

Auxiliar de serviços gerais

Motorista

Técnico em eletrotécnica

Técnico em enfermagem

Técnico em imobilização ortopédica

Técnico em laboratório

Técnico em laboratório (hemoterapia)

Técnico em órtese e prótese

Técnico em segurança do trabalho

Telefonista.