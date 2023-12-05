Inmetro libera edital de concurso público com 860 vagas

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) publicou nesta terça-feira (5) edital de concurso público com 860 vagas, sendo 100 para preenchimento imediato e 760 para cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de analista executivo em metrologia e qualidade (430) e pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade (430).

Para participar, os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração inicial é de R$ 9.358,31 para os dois cargos, incluindo salário de R$ 8.700,31 e o auxílio-alimentação no valor de R$ 658.

As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro, no endereço eletrônico do Idecan , empresa responsável pelo certame.

Prova do concurso público do Inmetro será aplicada em abril Crédito: Freepik

No ato da inscrição, o candidato deverá informar o local de realização do exame. A taxa de participação é de R$ 125 e deverão ser pagas até o dia 9 de janeiro de 2024. Podem pedir a isenção do valor aqueles que forem inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

O concurso contará com provas objetivas, discursivas e de títulos. Os exames serão aplicados no dia 14 de abril, nas cidades de Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).

Os testes terão 70 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Língua Estrangeira, conhecimento sobre o Inmetro e conhecimentos específicos do cargo.

Já a prova discursiva será composta por redação de texto dissertativo, a respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação.