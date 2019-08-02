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Professores

Ifes e Ufes abrem concursos com salários de até R$ 9,6 mil

Oportunidades são para contratos temporários e efetivos

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 21:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 ago 2019 às 21:25
Prédio da administração central da Ufes Crédito: Facebook/Ufes
O Instituto Federal (Ifes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão com inscrições abertas para concursos que têm como objetivo contratar professores. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.
> 10 concursos previsto para o segundo semestre
No Ifes, há uma oportunidade para professor substituto no Campus de Santa Teresa. O profissional vai atuar na área de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa (1), com atuação em carga horária de 40h semanais.
Os interessados podem se inscrever até 6 de agosto de 2019, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Ifes, que fica na Rodovia ES 080, Km 93, São João de Petrópolis, Santa Teresa. A seleção tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Ufes
A Ufes está com duas seleções em aberto. Na primeira, as chances são para professor substituto na área de Política Educacional (1), Relações Públicas e Propaganda (1), Cinema e Audiovisual (1), Nutrição (1); Pediatra - 20 horas (1), Pediatria - 40 horas (2) e Clínica Cirúrgica de Animais de Companhia (1).
Os contratados terão carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais e remuneração que varia de R$ 2.442,66 a R$ 4.272,99.
As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 2 de agosto, no site www.progep.ufes.br.
Ufes II
A Ufes também divulgou três editais para a contratação de professores efetivos do Magistério Superior. As oportunidades foram distribuídas da seguinte maneira: Ciências da Saúde/ Odontologia/ Clínica Odontológica (1), Psicologia/ Psicologia Social (1) e Engenharia Elétrica (1).
A remuneração varia de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92 com o regime de trabalho em dedicação exclusiva.
Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de agosto de 2019, nos departamentos que oferecem as vagas. A taxa de participação é de R$ 250,00.
Os candidatos serão submetidos à prova escrita, aptidão didática, avaliação de títulos e plano de trabalho, sendo o exame escrito com a aplicação marcada para a data provável de 4 de novembro de 2019.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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