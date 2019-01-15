Ifes e Ufes abre oportunidades para professores

Ufes abriu concurso para contratar professor do quadro permanente Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão com seleções abertas para a contratação de professores efetivos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos das inscrições, que variam de acordo com o edital divulgado.

No Ifes, as oportunidades são para professores substitutos. O regime de trabalho será de 40 horas, com salário que varia de R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68 de acordo com a titulação do candidato, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, entre outros benefícios.

A Seleção será realizada por meio de duas etapas distintas, constituída de Prova de Títulos e Prova de Desempenho Didático.

Para o campus de Vila Velha, há uma vagas na área de Engenharia Química. O candidato precisa ter bacharelado em Engenharia Química, com Mestrado e Doutorado. As inscrições podem ser feitas no Ifes de Vila Velha, que fica na Avenida Ministro Salgado Filho, 1000, Soteco, até 25 de janeiro de 2019.

Há ainda uma vaga para atuar na área de Metalurgia no Campus de Vitória. O candidato precisa ter Graduação em: Engenharia Metalúrgica; Engenharia Metalúrgica com Especialização ou com Mestrado na área de Metalurgia de Transformação. As inscrições vão até o dia 18 de janeiro de 2019 e são realizadas na Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas do Ifes, Campus Vitória, que fica na Avenida Vitória, 1729, Jucutuquara, Vitória. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h.

UFES