Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Ifes, Cariacica e Santa Teresa: mais de 20 mil vagas em concursos e seleções
Oportunidades

Ifes, Cariacica e Santa Teresa: mais de 20 mil vagas em concursos e seleções

Postos são para ocupar cargos efetivos e temporários, com salários que podem chegar a R$ 52 mil; confira a lista completa e os prazos de inscrição

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 18:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 nov 2024 às 18:33
Quem quer ingressar na carreira pública deve ficar atento. Isso porque 180 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país. São mais de 20 mil vagas disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para ocupar cargos efetivos e temporários, com salários que podem chegar a R$ 52 mil.
Os candidatos poderão se inscrever para trabalhar nos governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou edital de concurso público para a contratação de servidores para a carreira de técnico-administrativo. A oferta é de 14 vagas, sendo 12 para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556. O prazo para se inscrever vai até 18 de dezembro.
Seguem até o dia 14 de novembro as inscrições para o concurso da Prefeitura de Cariacica. O concurso tem como objetivo contratar 137 servidores para o magistério. A remuneração é de R$ 2,7 mil a R$ 4,7 mil, conforme a titulação do candidato.
Já o certame da Prefeitura de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, vai preencher 62 vagas, com salários que podem chegar a R$ 6 mil, somando os ganhos iniciais, auxílio-alimentação e adicional de produtividade. O prazo segue até o dia 21 de novembro.
A Prefeitura de Guarapari lançou edital para contratar 100 guarda-vidas. Os profissionais vão trabalhar durante o verão nas praias do município. Os interessados poderão se inscrever no período de 11 a 13 de novembro.
IFES
Instituto Federal do ES, em Santa Lúcia Crédito: Carlos Alberto Silva

LEIA MAIS 

Ifes abre concurso público para contratar novos servidores

Prefeitura do ES abre concurso com salários de até R$ 6 mil

Sedu do ES prepara concurso público com 1.290 vagas

Nove concursos públicos no ES para ficar de olho em 2025

Nove concursos públicos federais para quem tem o ensino médio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos IFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados