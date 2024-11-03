Ifes, Cariacica e Santa Teresa: mais de 20 mil vagas em concursos e seleções

Quem quer ingressar na carreira pública deve ficar atento. Isso porque 180 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país. São mais de 20 mil vagas disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os postos são para ocupar cargos efetivos e temporários, com salários que podem chegar a R$ 52 mil.

Os candidatos poderão se inscrever para trabalhar nos governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou edital de concurso público para a contratação de servidores para a carreira de técnico-administrativo. A oferta é de 14 vagas, sendo 12 para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556. O prazo para se inscrever vai até 18 de dezembro.

Seguem até o dia 14 de novembro as inscrições para o concurso da Prefeitura de Cariacica . O concurso tem como objetivo contratar 137 servidores para o magistério. A remuneração é de R$ 2,7 mil a R$ 4,7 mil, conforme a titulação do candidato.

Já o certame da Prefeitura de Santa Teresa , na região Serrana do Espírito Santo, vai preencher 62 vagas, com salários que podem chegar a R$ 6 mil, somando os ganhos iniciais, auxílio-alimentação e adicional de produtividade. O prazo segue até o dia 21 de novembro.

A Prefeitura de Guarapari lançou edital para contratar 100 guarda-vidas. Os profissionais vão trabalhar durante o verão nas praias do município. Os interessados poderão se inscrever no período de 11 a 13 de novembro.