Trabalho do recenseador do IBGE Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) vai abrir concurso público com 895 vagas para cargos efetivos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 9,3 mil.

As chances serão distribuídas da seguinte maneira:

Técnico em informações geográficas e estatísticas



Vagas: 300

300 Salário: R$ 3.677,27

R$ 3.677,27 Escolaridade: nível médio

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas

Vagas: 275

275 Salário: R$ 8.488

R$ 8.488 Escolaridade: nível superior



Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas

Vagas: 312

312 Salário: R$ 8.488

R$ 8.488 Escolaridade: nível superior



Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas

Vagas: 8

8 Salário: R$ 9.389

R$ 9.389 Escolaridade: nível superior

O IBGE informou nas redes sociais que as oportunidades serão voltadas para várias áreas: estatístico, demógrafos, economistas, sociólogos, geógrafos, profissionais de tecnologia da informação e geoprocessamento, entre outras.

Your browser does not support the audio element. IBGE vai abrir concurso com 895 vagas com salário de até R$ 9 mil

Em nota, o órgão informou ainda que o comitê responsável pelo concurso já teve a primeira reunião para tratar sobre assunto. Ele é responsável por propor áreas de conhecimento, conteúdos programáticos, pontuação em titulação, entre outros.

“O IBGE contratará a empresa organizadora do concurso, por meio de licitação, para, então, fechar sua versão final de edital e cronograma”, informou o instituto por nota divulgada à imprensa.

O prazo para a publicação do edital é de seis meses, ou seja, até 19 de janeiro, com provas dois meses após a divulgação das regras (março).

O último concurso para efetivos do IBGE foi aberto em 2015, com 600 vagas de níveis médio e superior. Desde então, o órgão enfrenta progressiva redução do quantitativo de funcionários.