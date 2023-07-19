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Autorizado!

IBGE vai abrir concurso com 895 vagas com salário de até R$ 9 mil

Oportunidades são destinadas para profissionais de níveis médio e superior; edital deve ser lançado até janeiro e as provas aplicadas em março

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 14:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jul 2023 às 14:43
Trabalho do recenseador do IBGE
Trabalho do recenseador do IBGE Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir concurso público com 895 vagas para cargos efetivos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 9,3 mil.
As chances serão distribuídas da seguinte maneira:
  • Técnico em informações geográficas e estatísticas 
  • Vagas: 300
  • Salário: R$ 3.677,27
  • Escolaridade: nível médio
  • Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas
  • Vagas: 275
  • Salário: R$ 8.488
  • Escolaridade: nível superior
  • Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas 
  • Vagas: 312
  • Salário: R$ 8.488
  • Escolaridade: nível superior
  • Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas
  • Vagas: 8
  • Salário: R$ 9.389 
  • Escolaridade: nível superior
A seleção foi anunciada pela ministra de Gestão e da Inovação, Esther Dweck, na última terça-feira (19), durante entrevista coletiva, em Brasília. Na ocasião, foram liberadas 3.026 novas contratações em 22 órgãos.
O IBGE informou nas redes sociais que as oportunidades serão voltadas para várias áreas: estatístico, demógrafos, economistas, sociólogos, geógrafos, profissionais de tecnologia da informação e geoprocessamento, entre outras.
IBGE vai abrir concurso com 895 vagas com salário de até R$ 9 mil
Em nota, o órgão informou ainda que o comitê responsável pelo concurso já teve a primeira reunião para tratar sobre assunto. Ele é responsável por propor áreas de conhecimento, conteúdos programáticos, pontuação em titulação, entre outros.
“O IBGE contratará a empresa organizadora do concurso, por meio de licitação, para, então, fechar sua versão final de edital e cronograma”, informou o instituto por nota divulgada à imprensa.
O prazo para a publicação do edital é de seis meses, ou seja, até 19 de janeiro, com provas dois meses após a divulgação das regras (março).
O último concurso para efetivos do IBGE foi aberto em 2015, com 600 vagas de níveis médio e superior. Desde então, o órgão enfrenta progressiva redução do quantitativo de funcionários.
Na ocasião, os candidatos a técnico foram avaliados por meio de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ele tiveram quatro horas para responder 60 questões, sendo 20 de Português, 15 de Geografia, 15 de Matemática e dez sobre Conhecimentos sobre o IBGE.

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