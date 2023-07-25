Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • IBGE abre novo processo seletivo com 148 vagas para ensino médio
Temporários

IBGE abre novo processo seletivo com 148 vagas para ensino médio

Do total de oportunidades, três são destinadas ao Espírito Santo; interessados podem se inscrever até 13 de agosto. Candidatos farão prova objetiva no dia 24 de setembro

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 11:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jul 2023 às 11:10
Recenseadores do IBGE
Profissionais vão apoiar ações que acontecem depois do Censo Demográfico Crédito: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para um novo processo seletivo de temporários. A oferta é de 148 vagas para o cargo de agente censitário de pesquisa e mapeamento, das quais três para Vitória. Para participar, o candidato deve ter o ensino médio.
A seleção tem como objetivo a contratação de pessoal de apoio em ações que acontecem depois do Censo Demográfico. A remuneração é de R$ 3.100, além de benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 13 de agosto e podem ser feitas no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). A taxa de participação é de R$ 30. 
A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada no dia 24 de setembro, das 13h às 17h. O resultado final do processo seletivo está previsto para 25 de outubro.
Os candidatos terão que responder 60 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e Raciocínio Lógico, cinco de Ética no Serviço Público e 20 de Geografia.
A duração do contrato será de um ano, podendo ser prorrogado a cada 30 dias, sendo que o último contrato poderá contar com prazo inferior.
O processo seletivo para agente censitário de pesquisa e mapeamento é o terceiro de uma série com vagas temporárias já confirmados pelo IBGE. As próximas seleções a serem divulgadas serão para agente de pesquisa por telefone, supervisor de pesquisa e codificador.

Atribuições do cargo

  • Tratar e incorporar de novo trackings urbanos coletados pelos supervisores/recenseadores, que eventualmente não tenham sido mapeados e transformá-los em novas faces de quadra;
  • Atualizar e compatibilizar conflitos que ocorrem entre o banco de dados do IBGE e as informações coletadas em campo, e nomenclatura de logradouros que sofrem alteração ao longo do tempo;
  • Transformar as faces de quadra em eixos de logradouros, visando a integração topológica entre os arquivos de áreas urbanas e rurais;
  • Implementar um arquivo único da malha de logradouros do país com os respectivos atributos de identificação e corrigindo eventuais falhas de integridade em relação à sua denominação, visando a divulgação de dados do universo do Censo Demográfico por logradouros;
  • E utilizar imagens de satélite para corrigir, refinar e complementar a base de dados dos trajetos percorridos por recenseadores em áreas rurais, com o objetivo de fazer o mapeamento censitário completo das áreas rurais do país.

LEIA MAIS

Governo prepara mais 10 mil vagas de concurso, diz ministra da Gestão

Inscrições do concurso da Sejus começam nesta terça-feira (25)

Mais de 38 mil vagas abertas em 190 concursos e seleções em todo o país

Petrobras anuncia concurso com 450 vagas para quem tem o nível técnico

IBGE vai abrir concurso com 895 vagas com salário de até R$ 9 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Ibge Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados