IBGE abre novo processo seletivo com 148 vagas para ensino médio

Profissionais vão apoiar ações que acontecem depois do Censo Demográfico Crédito: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para um novo processo seletivo de temporários. A oferta é de 148 vagas para o cargo de agente censitário de pesquisa e mapeamento, das quais três para Vitória. Para participar, o candidato deve ter o ensino médio.

A seleção tem como objetivo a contratação de pessoal de apoio em ações que acontecem depois do Censo Demográfico. A remuneração é de R$ 3.100, além de benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 13 de agosto e podem ser feitas no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) . A taxa de participação é de R$ 30.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada no dia 24 de setembro, das 13h às 17h. O resultado final do processo seletivo está previsto para 25 de outubro.

Os candidatos terão que responder 60 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e Raciocínio Lógico, cinco de Ética no Serviço Público e 20 de Geografia.

A duração do contrato será de um ano, podendo ser prorrogado a cada 30 dias, sendo que o último contrato poderá contar com prazo inferior.

O processo seletivo para agente censitário de pesquisa e mapeamento é o terceiro de uma série com vagas temporárias já confirmados pelo IBGE. As próximas seleções a serem divulgadas serão para agente de pesquisa por telefone, supervisor de pesquisa e codificador.

Atribuições do cargo

Tratar e incorporar de novo trackings urbanos coletados pelos supervisores/recenseadores, que eventualmente não tenham sido mapeados e transformá-los em novas faces de quadra;

Atualizar e compatibilizar conflitos que ocorrem entre o banco de dados do IBGE e as informações coletadas em campo, e nomenclatura de logradouros que sofrem alteração ao longo do tempo;

Transformar as faces de quadra em eixos de logradouros, visando a integração topológica entre os arquivos de áreas urbanas e rurais;

Implementar um arquivo único da malha de logradouros do país com os respectivos atributos de identificação e corrigindo eventuais falhas de integridade em relação à sua denominação, visando a divulgação de dados do universo do Censo Demográfico por logradouros;