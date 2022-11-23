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IBGE abre novo concurso público com 542 vagas no ES

São 539 vagas temporárias para a função de recenseador e três vagas para agente censitário; interessados podem se inscrever até 25 de novembro

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 11:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 nov 2022 às 11:48
Trabalho do recenseador do IBGE
Trabalho do recenseador do IBGE Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com processo seletivo aberto para a contratação de 542 profissionais no Espírito Santo. De acordo com a Superintendência do órgão no Estado, os selecionados vão trabalhar no Censo 2022. São 539 vagas temporárias para a função de recenseador, distribuídas em 29 municípios, e três vagas para agente censitário (uma em Itaguaçu e duas em Santa Maria de Jetibá).
As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, 25 de novembro de 2022, nos locais indicados no quadro abaixo. Não há cobrança de taxa. Os candidatos passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.
Para o cargo de agente censitário supervisor, a escolaridade exigida é o nível médio completo. Já o requisito para a função de recenseador é o nível fundamental completo. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. A remuneração do recenseador é por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra). Um simulador para calcular a remuneração do recenseador está disponível no site do Censo 2022.
O IBGE já lançou diversos processos seletivos e segue com dificuldade de manter trabalhadores em algumas regiões do país. A falta de pessoal provocou o adiamento do resultado da pesquisa para dezembro deste ano. Anteriormente, a previsão era outubro.

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Os trabalhadores afirmam que sofrem assédio verbal e ameaças durante a pesquisa. No início de setembro, houve greve por atraso nos pagamentos e pedido de melhores condições de trabalho.

Vagas para agente censitário

  • Santa Maria de Jetibá
  • Vagas: 2
  • Endereço para inscrição: Rua Dalmácio Espíndula, 115, Centro. Mezanino no Galpão da Feira Municipal (Prefeitura)
  • Itaguaçu
  • Vaga: 1
  • Endereço para inscrição: Avenida 17 de Fevereiro, 324, Centro. Câmara Municipal de Itaguaçu.
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