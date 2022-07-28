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Recenseador

IBGE abre mais de 15 mil vagas para quem tem o ensino fundamental

Inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira, dia 3 de agosto: não será cobrada taxa de participação. Profissionais recebem salário de acordo com a produtividade

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 09:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jul 2022 às 09:38
IBGE inicia a fase presencial do curso de capacitação dos classificados para trabalhar no Censo 2022.
IBGE inicia a fase presencial do curso de capacitação dos classificados para trabalhar no Censo 2022 Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta quinta-feira (28) novo processo seletivo para a contratação de 15.075 novos recenseadores. A seleção é destinada a quem tem o nível fundamental completo. O salário vai depender da produção de cada profissional, com jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais. Veja a simulação
Clique aqui para conferir a distribuição das vagas pelo país. 
Para o Espírito Santo, foram destinadas 229 oportunidades, distribuídas pelos seguinte municípios:
  • Barra de São Francisco (6)
  • Boa Esperança (3)
  • Brejetuba (3)
  • Castelo (1)
  • Conceição do Castelo (6)
  • Domingo Martins (16)
  • Dores do Rio Preto (2)
  • Governador Lindenberg (5)
  • Ibiraçu (5)
  • Ibitirama (2)
  • Iconha (3)
  • Irupi (2)
  • Itaguaçu (8)
  • Iúna (4)
  • Jaguaré (10)
  • João Neiva (5)
  • Laranja da Terra (2)
  • Mantenópolis (1)
  • Marechal Floriano (4)
  • Marilândia (4)
  • Nova Venécia (4)
  • Pancas (5)
  • Ponto Belo (1)
  • Rio Bananal (10)
  • Santa Leopoldina (6)
  • Santa Maria de Jetibá (27)
  • São Gabriel da Palha (23)
  • São Roque do Canaã (5)
  • Sooretama (6)
  • Vargem Alta (9)
  • Venda Nova do Imigrante (11)
  • Viana (16)
  • Vila Pavão (5)
  • Vila Valério (9)
edital complementar revela que nem todas as vagas para o cargo foram preenchidas nas últimas duas seleções para a carreira. O primeiro documento ofereceu 183.021 oportunidades em todo o país, enquanto que o segundo 48.535 postos remanescentes.
As oportunidades são para contratações temporárias complementares, para a realização do Censo Demográfico 2022. A duração dos contratos será de até três meses, com possibilidade de prorrogação, de acordo com as necessidades do órgão. A avaliação será feita por meio de análise de títulos. A pesquisa começa no dia 1º de agosto.
As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira, dia 3 de agosto. Não será cobrada taxa de participação. Os interessados devem comparecer a um dos postos de atendimento e entregar o formulário de inscrição que está disponível no site do IBGE. 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
  • Cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no seu dispositivo móvel de coleta; 
  • Apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá de identificação fornecido pelo IBGE e o documento de identidade citado no crachá;
  • Assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e acessórios fornecidos pelo IBGE para execução de seu trabalho; 
  • Coletar, presencialmente e/ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2022 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao Posto de Coleta, conforme determinação do Agente Censitário Municipal ou do Agente Censitário Supervisor; 
  • Manter o sigilo dos dados emitidos pelo informante; 
  • Consultar relatórios diversos de acompanhamento de coleta no dispositivo móvel e sanar as eventuais pendências apontadas; zelar pelo bom uso de todos os materiais e equipamentos recebidos; 
  • Devolver, ao fim do contrato, todos os materiais recebidos, garantindo que sejam devolvidos nas mesmas condições em que foram recebidos; entregar ao Agente Censitário Municipal ou ao Agente Censitário Supervisor o computador de mão com as entrevistas realizadas e outras informações coletadas, de acordo com as instruções recebidas; 
  • Manter o supervisor informado sobre a coleta de dados no setor censitário, quando impossibilitado de comparecer ao Posto de Coleta; 
  • Manter produção e padrão de qualidade adequados, cumprindo os índices de produtividade mensais estabelecidos pela Unidade Estadual; participar de treinamentos; 
  • Preservar o sigilo das informações; reconhecer os limites e a área do setor censitário que lhe for designado, acompanhado pelo Agente Censitário Municipal ou pelo Agente Censitário Supervisor quando necessário, registrando as falhas e/ou inconsistências porventura encontradas na descrição dos limites; 
  • Respeitar todo arcabouço legal e ético inerente à função, bem como denunciar todo e qualquer tipo de fraude; 
  • Retornar aos domicílios recenseados para complementar as informações e/ou corrigir as falhas apontadas pela supervisão;
  • Manter-se atualizado acerca dos conceitos e procedimentos definidos para a coleta de dados; 
  • Transmitir regularmente os dados das entrevistas coletadas e manter a versão de software atualizada no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas; seguir as medidas protocolares de prevenção e proteção à saúde determinadas pelo IBGE; 
  • Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) distribuídos pelo IBGE e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
SERVIÇO
  • Vagas: 15.075
  • Inscrições: até 3 de agosto, nos postos de inscrição indicados no edital.
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