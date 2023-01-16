Iases retoma concurso com 400 vagas para agente socioeducativo

Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O Instituto Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai retomar o concurso público após três meses suspenso por determinação judicial. São 400 vagas para o cargo de agente socioeducativo. A remuneração é de R$ 3.467,04, sendo R$ 3.167,04 de vencimento básico e R$ 300 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana.

O concurso do órgão foi suspenso no início de outubro de 2022, antes mesmo da abertura das inscrições. A medida foi tomada pela Justiça após o Ministério Público do Estado (MPES) receber denúncia anônima de irregularidades na contratação da banca.

A juíza Sayonara Couto Bittencourt, da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, considerou a dispensa de licitação irregular porque não foi solicitada análise da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a banca organizadora contratada não preenchia os requisitos necessários previstos na Lei de Licitações.

Ainda conforme a decisão da juíza, o requisito para contratação sem licitação é a existência de um parecer jurídico proferido pela PGE. Porém, durante o processo, o Iases não remeteu os autos para a Procuradoria. O MPES solicitou, por duas vezes, que o Iases se manifestasse e enviasse uma cópia da contratação do Idcap.

No dia 12 de setembro, o diretor presidente do Iases encaminhou uma cópia do processo. Na análise do documento, o MP identificou inconsistência e, até então, irregularidades.

Sobre o concurso

Para participar do concurso, o candidato precisa ter o ensino médio e carteira de habilitação na categoria B. A taxa ficou definida em R$ 68. Poderão solicitar a isenção da taxa pessoas que se encaixem em uma das condições: hipossuficiência econômica; doadores de medula óssea; eleitores convocados e nomeados, pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo; pessoa com deficiência.

Além de pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física; e cadastrados no programa Cadastro Único (CadÚnico). As solicitações devem ser feitas nos dias 24 a 25 de janeiro, pelo site da banca.

ETAPAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e de redação;

Teste de Avaliação Física;

Teste de Avaliação Psicológica;

Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato;

Curso de Formação.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

Os exames objetivos e de redação estão marcados para o dia 19 de março, das 13h às 18h. Os candidatos deverão responder a 70 questões, divididas pelas disciplinas de:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Matemática: 15 questões;



Informática: 10 questões;



Conhecimentos Específicos: 30 questões.



Já na prova de redação será necessário elaborar um texto narrativo sobre um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos.

Serão corrigidas as redações das 700 mulheres com as melhores pontuações na objetiva e os 2.100 homens.

TESTE FÍSICO

O teste de avaliação física (TAF) está previsto para o período de 27 de maio a 4 de junho. Os participantes farão teste de força na barra fixa, abdominal remador e corrida de 12 minutos.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A avaliação psicológica vai analisar a adequação do candidato ao perfil profissiográfico da atividade. Essa etapa deve ocorrer dia 25 de junho de março, segundo o cronograma.

INVESTIGAÇÃO SOCIAL

A investigação tem como objetivo verificar se o candidato tem idoneidade moral necessária para ser agente socioeducativo, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos a atribuições do cargo, visando analisar a vida pregressa e atual do candidato na esfera policial, judicial, trabalhista, administrativa, acadêmica/escolar.

Serão analisadas infrações penais, ilícitos civis, bem como sua conduta social, moral, profissional ou escolar, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas, e detectar fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato ao serviço público no âmbito do Iases.

CURSO DE FORMAÇÃO

O curso de formação, de caráter eliminatório, está marcado para o período de 15 de setembro a 10 de outubro. Ele busca passar o conhecimento conceitual acerca da realidade institucional, marco legal, políticas públicas, práticas socioeducativas e direitos humanos, com foco na formação de um profissional que seja sujeito consciente do seu papel na socioeducação.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

ATRIBUIÇÕES