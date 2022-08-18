Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nível médio

Iases define organizadora de concurso com 400 vagas

Previsão é de que edital de abertura do processo seletivo seja divulgado nos próximos meses; remuneração inicial é de R$ 3.062, já somando o auxílio-alimentação de R$ 300
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 ago 2022 às 10:01

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 10:01

Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo
Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O próximo passo será a assinatura do contrato entre o órgão e a empresa. O valor estipulado entre as partes é de R$ 1,360 milhão.
O certame vai oferecer 400 vagas para o cargo de agente socioeducativo. Para concorrer, é necessário ter ensino médio e carteira de habilitação a partir da categoria "B". De acordo com processo seletivo para temporários, realizado recentemente, a remuneração é de R$ 3.062,36, já considerando R$ 300 de auxílio-alimentação.
A previsão é de que o edital seja publicado nos próximos dois meses. No último dia 10, o governador Renato Casagrande (PSB) liberou um crédito suplementar de R$ 952,7 mil para viabilizar a seleção.
No Espírito Santo, recentemente o Idcap foi responsável pela organização dos concursos para trabalhador portuário avulso do Ogmo e para veterinário do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Idaf).

LEIA MAIS

Concurso da PM: saem locais de prova para mais de mil vagas

172 concursos e seleções reúnem mais de 38 mil vagas em todo o país

Prefeitura da Serra prepara concurso com 150 vagas para guarda municipal

Como se preparar para o teste físico do concurso da PM no ES; assista ao vídeo

Vila Velha prepara concurso com 120 vagas para guarda municipal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Iases
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados