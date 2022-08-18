Iases define organizadora de concurso com 400 vagas

O concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O próximo passo será a assinatura do contrato entre o órgão e a empresa. O valor estipulado entre as partes é de R$ 1,360 milhão.
O certame vai oferecer 400 vagas para o cargo de agente socioeducativo. Para concorrer, é necessário ter ensino médio e carteira de habilitação a partir da categoria "B". De acordo com processo seletivo para temporários, realizado recentemente, a remuneração é de R$ 3.062,36, já considerando R$ 300 de auxílio-alimentação.
A previsão é de que o edital seja publicado nos próximos dois meses. No último dia 10, o governador Renato Casagrande (PSB) liberou um crédito suplementar de R$ 952,7 mil para viabilizar a seleção.
No Espírito Santo, recentemente o Idcap foi responsável pela organização dos concursos para trabalhador portuário avulso do Ogmo e para veterinário do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Idaf).