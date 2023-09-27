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Nível superior

Governo federal autoriza mais dois concursos públicos; veja detalhes

Certames serão para área de apoio na Advocacia-Geral da União e Ministério da Cultura, são 400 e 50 postos, respectivamente. Salários chegam a R$ 9 mil

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 11:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 set 2023 às 11:37
governo federal vai abrir mais dois novos concursos públicos em breve. Os certames serão para a Advocacia-Geral da União (AGU) e para o Ministério da Cultura, totalizando 450 vagas. São 400 e 50 postos, respectivamente. A autorização foi dada pelo Ministério da Gestão e de Serviços Públicos nesta quarta-feira (27).
A remuneração pode chegar a R$ 9 mil. Todas as oportunidades são destinadas a quem tem nível superior.
Os órgãos têm seis meses para publicarem os editais, ou seja, até 25 de março de 2024. A aplicação das provas deve ocorrer dois meses após a publicação do edital de abertura de inscrições.
Advocacia-Geral da União (AGU)
Advocacia-Geral da União (AGU) Crédito: Reprodução internet
Na AGU, as oportunidades são para ocupar cargos administrativos, distribuídos da seguinte maneira:
  • Administrador (154)
  • Arquiteto (5)
  • Arquivista (2)
  • Analista técnico-administrativo (90)
  • Contador (47)
  • Economista (35)
  • Engenheiro (18)
  • Estatístico (7)
  • Médico (3)
  • Psicólogo (10)
  • Técnico em assuntos educacionais (20)
  • Técnico em comunicação social (9)
A remuneração inicial dos cargos é de R$ 7.614,12, exceto para os médicos, que têm inicial de R$ 6.052,12 para 20 horas semanais e R$ 9.082,02 para 40 horas.
O último concurso público da AGU para a área de apoio da AGU ocorreu em 2018.
No Ministério da Cultura, as oportunidades serão para o cargo de analista técnico administrativo. O salário inicial da carreira é de R$ 7.218,37. A última seleção de pessoal foi feita em 2012.
Nos últimos meses, o governo vem anunciando uma série de concursos públicos para repor o funcionalismo. Desde o início do ano, já foram liberados processos seletivos em 22 ministérios e agências reguladoras, totalizando mais de 8,5 mil oportunidades. Parte destes certames serão realizados por meio do Concurso Unificado, chamado como Enem dos Concursos.

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