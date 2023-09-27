Governo federal autoriza mais dois concursos públicos; veja detalhes

governo federal vai abrir mais dois novos concursos públicos em breve. Os certames serão para a Advocacia-Geral da União (AGU) e para o Ministério da Cultura, totalizando 450 vagas. São 400 e 50 postos, respectivamente. A autorização foi dada pelo Ministério da Gestão e de Serviços Públicos nesta quarta-feira (27).

A remuneração pode chegar a R$ 9 mil. Todas as oportunidades são destinadas a quem tem nível superior.

Os órgãos têm seis meses para publicarem os editais, ou seja, até 25 de março de 2024. A aplicação das provas deve ocorrer dois meses após a publicação do edital de abertura de inscrições.

Advocacia-Geral da União (AGU) Crédito: Reprodução internet

Na AGU, as oportunidades são para ocupar cargos administrativos, distribuídos da seguinte maneira:

Administrador (154)

Arquiteto (5)

Arquivista (2)

Analista técnico-administrativo (90)

Contador (47)

Economista (35)

Engenheiro (18)

Estatístico (7)

Médico (3)

Psicólogo (10)

Técnico em assuntos educacionais (20)

Técnico em comunicação social (9)

A remuneração inicial dos cargos é de R$ 7.614,12, exceto para os médicos, que têm inicial de R$ 6.052,12 para 20 horas semanais e R$ 9.082,02 para 40 horas.

O último concurso público da AGU para a área de apoio da AGU ocorreu em 2018.

No Ministério da Cultura, as oportunidades serão para o cargo de analista técnico administrativo. O salário inicial da carreira é de R$ 7.218,37. A última seleção de pessoal foi feita em 2012.