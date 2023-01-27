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  • Fundação de saúde do ES abre vagas para o Hospital Dório Silva
Salário de até R$ 15 mil

Fundação de saúde do ES abre vagas para o Hospital Dório Silva

Há oportunidades para médicos, enfermeiros, socorristas, farmacêuticos, psicólogos, entre outros; além de profissionais das áreas administrativa, financeira e de tecnologia

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 17:40

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

27 jan 2023 às 17:40
Serra - ES - Hospital Dório Silva
Hospital Dório Silva (HEDS) Crédito: Vitor Jubini
A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA), que administra hospitais públicos capixabas, abriu seleção visando a contratação de profissionais da saúde para atuar no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra. Os salários são de até R$ 15 mil, mais benefícios.
Ao todo, o Processo Seletivo Simplificado oferta 991 vagas de ampla concorrência, além de formação de cadastro de reserva. A seleção se dará por meio de avaliação curricular, análise de títulos e entrevistas.
Há oportunidades para médicos, enfermeiros, socorristas, farmacêuticos, psicólogos, entre outros; além de profissionais das áreas administrativa, financeira e de tecnologia. As chances são para trabalhadores com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior.
As inscrições acontecem entre os dias 1 e 15 de fevereiro e podem ser feitas no site do Instituto Consulplan.
O edital completo com os cargos disponíveis, carga horária, quantitativo de vagas, requisitos e valores de inscrição está disponível no site inovacapixaba.es.gov.br/processos-seletivos.

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